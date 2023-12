Apple Vision Pro : sa sortie serait maintenant plus proche que vous ne le pensez

Apple semble être en passe de tenir son pari de lancer le Vision Pro en tout début d'année 2024. D'après les dernières estimations de Ming-Chi Kuo, l'appareil serait en mesure d'être lancé fin janvier / début février… soit dans peu ou prou un mois.

Après des années de rumeurs et une annonce en juin dernier lors de la WWDC 2023, le moment de vérité approche pour le Vision Pro. Attendu officiellement sur le début d’année 2024, sans plus de précision, le casque de réalité mixte d’Apple serait bel et bien prêt pour ce créneau de lancement, et ce en dépit des problèmes de production qui laissaient planer un doute sur la capacité d’Apple à respecter son engagement.

On apprend en effet de Ming-Chi Kuo que la firme de Cupertino réussirait à lancer une première fournée de Vision Pro pour « fin janvier / début février » 2024. L’analyste de TF International Securities, souvent bien renseigné, estime par ailleurs, qu’en tout, Apple commercialiserait près de 500 000 unités sur l’ensemble de l’année prochaine. En l’occurrence, les premiers arrivages seraient attendus dans environ un mois.

Une quantité modeste de Vision Pro pour commencer ?

500 000 unités disponibles en 2024. Cela correspond en l’état aux rumeurs qui laissaient entendre qu’Apple aurait été contraint de revoir ses objectifs initiaux à la baisse. Il y a quelques mois, on apprenait ainsi que la firme aurait prévu de commercialiser entre 400 000 et 1 million d’exemplaires lors de l’année suivant le lancement de son Vision Pro. Avec 500 000 exemplaires, nous sommes dans la fourchette basse de cette estimation.

Pour contexte, ces unités représentent une quantité d’appareils modeste pour une entreprise comme Apple, qui commercialise environ 200 millions d’iPhone chaque année. Le Vision Pro risque néanmoins de pousser le groupe à la prudence. Tout nouveau produit d’une toute nouvelle catégorie d’appareils pour Apple, le casque de réalité mixte de la firme est aussi l’un des plus gros paris de Tim Cook depuis ses débuts en tant que CEO, il y a 12 ans.

L’Apple Vision Pro a également nécessité de longues années de recherche et développement, et il tente par ailleurs de percer sur un marché de la VR assez peu dynamique. De nombreuses marques s’y sont déjà cassé les dents. De quoi encourager le géant californien à avancer pas à pas… d’autant plus que l’accessoire sera vendu à un prix prohibitif : 3499 dollars aux États-Unis.