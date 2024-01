Entre retards et défis : Apple se mettrait en danger

L'année 2024 sera remplie de défi pour Apple. La firme fait face à des ralentissements de ventes et des retards technologiques.

En étant la société la plus riche du monde, Apple paraît inattaquable. Un géant de la tech si important et si riche que même en cas d’échec, la firme aurait du temps devant elle pour compenser et s’en remettre. Pour autant, l’année à venir parait particulièrement périlleuse pour la marque à la pomme.

Le journaliste Mark Gurman en a fait un résumé lors de sa newsletter Power On sur Bloomberg.

Apple a un train de retard

Le produit le plus fort d’Apple est l’iPhone. C’est avec son smartphone que la firme génère la majorité de ses revenus. D’autant plus si l’on prend en compte que les achats d’Apple Watch, d’AirPods ou de services se font souvent parce que l’on est propriétaire d’un iPhone en premier lieu.

Apple va devoir faire face à son propre retard en 2024. La firme n’a pas encore mis le pied dans l’IA générative et ses concurrents ne vont pas l’attendre. Comme le rappel Mark Gurman, Samsung va sortir son Galaxy S24 équipé de Galaxy AI dès ce mois de janvier et va crier sur tous les toits à quel point l’IA serait désormais primordial pour qui veut un smartphone moderne. Apple pourrait ses premières annonces en la matière en juin 2024, mais il faudrait visiblement attendre 2025 pour prendre la mesure des changements entrepris. Au-delà de Samsung, c’est Google, Amazon et Microsoft qui ont massivement investi dans l’IA et pourraient prendre une avance conséquente sur Apple.

Ce n’est pas tout, c’est aussi cette année qu’Apple va devoir dénaturer la promesse d’iOS sur iPhone en raison de la réglementation européenne. Fini le monopole pour Apple Pay et l’App Store, Apple va devoir accepter des concurrents sur son propre terrain.

Le MacBook en peine

Mark Gurman fait aussi le constat de derniers mois difficiles pour l’iPad et le Mac. Le lancement du MacBook Air 15 pouces n’a visiblement pas rencontré le succès attendu et les regards se tournent donc vers l’arrivée prochaine d’un MacBook Air M3.

La feuille de route d’Apple pour 2024 sur cette catégorie de produit serait désespérément maigre alors que la concurrence se prépare. Qualcomm a promis du lourd avec sa puce ARM Snapdragon X Elite, Intel s’est lancé dans une révolution de ses propres puces et Windows 12 pointe à l’horizon.

L’Apple Vision Pro

Le début de l’année d’Apple devrait être marqué par un moment très fort : la commercialisation de l’Apple Vision Pro aux États-Unis. C’est la première fois depuis plusieurs années qu’Apple lance une nouvelle catégorie de produits. Il s’agit d’un casque de réalité mixte d’un nouveau genre et très haut de gamme.

Le marché du Metavers ou de la réalité virtuelle n’étant clairement pas au meilleur de sa forme, la firme va avoir tout à prouver avec son nouvel objet.

Et tout cela, c’est sans parler des difficultés juridiques rencontrées par Apple concernant l’Apple Watch aux États-Unis, ou le ralentissement du marché de la SVOD qui pourrait remettre Apple TV+ en question. On l’aura compris, Apple va traverser quelques turbulences, pour la première fois depuis plusieurs années.