Apple Vision Pro : son clavier virtuel serait (malheureusement) une calamité

Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman nous donne des nouvelles du clavier virtuel intégré à l'interface visionOS du Vision Pro... et nous apprend qu'il serait complètement raté en l'état.

Quelques semaines avant le lancement de l’Apple Vision Pro, prévu en février, Mark Gurman nous fait part de quelques informations complémentaires, relatives au casque de réalité mixte du géant de Cupertino et à son environnement logiciel. Dans le dernier numéro de sa newsletter PowerOn, le journaliste de Bloomberg, souvent bien renseigné, nous apprend ainsi que la version 1.0 de visionOS serait équipée d’un clavier virtuel assez catastrophique en termes d’ergonomie.

Dévoilé pour la première fois lors de la WWDC 2023, ce clavier virtuel « flottant » est décrit par Mark Gurman comme étant « complètement nul ». Sans détours, l’intéressé indique que les early-adopters de l’Apple Vision Pro devraient plutôt privilégier l’utilisation d’un clavier Bluetooth.

Puce M2 embarquée, clavier virtuel à revoir et modalités de paiement avec l’Apple Card

« Le clavier virtuel du Vision Pro est complètement nul, du moins dans sa version 1.0. Vous devez appuyer sur chaque touche, un doigt à la fois, comme vous le faisiez avant d’apprendre à taper. Il n’y a pas de frappe magique dans l’air. Vous pouvez également regarder un caractère et le pincer. En clair, vous aurez besoin d’un clavier Bluetooth », lit-on.

Sur le plan technique, Gurman rappelle que l’Apple Vision Pro sera équipé d’une puce M2, la même que sur les MacBook Air de dernière génération, couplée à une puce R1. Conçue en interne elle aussi, cette dernière aura à sa charge la gestion des diverses caméras et capteurs installés sur le casque.

Apple n’ayant pas communiqué d’informations plus précises à ce stade, Mark Gurman explique que la puce M2 installée à bord du Vision Pro serait dotée de 10 cœurs GPU et 8 cœurs CPU… en lieu et place des 8 cœurs GPU / 8 cœurs CPU normalement inclus sur la version de base de ce processeur.

Pour le reste, le journaliste de Bloomberg explique qu’Apple proposerait (au moins aux États-Unis) d’échelonner l’achat du Vision Pro au travers de paiements mensuels, sans frais, le tout au travers d’une carte bancaire Apple Card. Une bonne façon d’éviter de sortir 3500 dollars de son compte bancaire d’un coup. Pour l’instant, on ignore toutefois combien de mensualités seraient d’actualité. Apple propose déjà des modalités de paiements similaires pour ses iPhone (avec 24 mensualités), mais aussi pour ses iPad, Apple Watch et Mac (avec cette fois 12 mensualités seulement), rappelle 9to5Mac.