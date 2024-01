Le Pass Navigo sur iPhone approche : le calendrier de 2024 se précise

Île-de-France Mobilité a clarifié le calendrier concernant l'arrivée du pass Navigo sur iPhone. Rendez-vous au printemps, juste avant l'ouverture des JO pour la mise en service.

Enfin la conclusion d’un feuilleton qui aura duré plusieurs années ? Le service de transport en commun de l’Île-de-France repose de plus en plus sur son Passe Navigo à l’heure de la dématérialisation des billets. Ce pass, on le retrouve déjà depuis plusieurs années maintenant sur les smartphones sous Android, mais toujours pas sur iPhone.

Après des années de discussions, et de retournement de situation, l’attente semble toucher à son terme pour les usagers.

Objectif : printemps 2024

Dans un article publié sur le blog officiel d’Ile-de-France Mobilités et relayé par iGen, on peut découvrir le planning des nouveautés prévues en 2024 pour le réseau de transport. Il y a le renouvellement de certains trains, ou encore le prolongement attendu des lignes 11 et 14 du métro.

Au milieu de toutes ces annonces, on trouve la fameuse promesse : « vous pourrez valider en station avec votre iPhone et votre Apple Watch ». Et le titre précise le calendrier : printemps 2024. C’est-à-dire entre le 20 mars 2024 et le 20 juin 2024.

On imagine que pour IDF Mobilités, l’objectif est d’avoir ce service pleinement opérationnel d’ici à l’ouverture des Jeux olympiques d’été, c’est-à-dire en juillet 2024. À cette période, la région parisienne va accueillir de nombreux touristes équipés en iPhone qui auront certainement envie de se simplifier la vie avec une validation depuis leur smartphone ou leur Apple Watch.

Précisons que l’on parle bien ici de pouvoir voyager de bout en bout avec son iPhone, et non d’un simple rechargement d’une carte de transport à l’aide du NFC du smartphone.