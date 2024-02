L’iPhone 15 a un bug de chargement en USB-C : comment le réparer

La génération iPhone 15 a troqué le port de charge Lightning pour de l'USB-C. Problème, l'iPhone peut parfois refuser de charger sans aucun message d'erreur. Voici une solution pour régler le problème.

Voilà un bug qui peut être un peu effrayant. Votre iPhone 15 ou 15 Pro commence à voir son niveau de batterie baisser, alors vous décidez de le charger en connectant un câble USB-C, et là, rien ne se passe. Aucun signal, pas un message d’erreur, et l’iPhone qui ne détecte pas le chargeur et refuse donc de remplir sa batterie. Un problème visiblement connu des internautes, mais très peu documenté par Apple, dont l’origine reste inconnue.

Nous avons testé deux solutions pour régler le problème. La première permet de recharger l’iPhone sans corriger le bug, alors que la seconde permet bien de réparer le problème.

En cas d’urgence : la charge sans-fil

Si votre iPhone a un niveau de batterie très faible et que vous cherchez une solution rapide et efficace : pensez à la recharge sans-fil. L’iPhone 15 comme l’iPhone 15 Pro est compatibles avec la recharge sans-fil MagSafe (ou Qi).

Même lorsqu’il souffre du bug empêchant la recharge par USB-C, il est bel et bien possible de charger l’iPhone par ce mécanisme. L’inconvénient évident, c’est qu’il faut être équipé d’un chargeur ou d’une batterie externe compatible avec la charge sans fil.

La solution : le redémarrage forcé de l’iPhone

On trouve cette solution sur plusieurs forums spécialisés et vidéos sur YouTube. Nous avons pu la tester et notre iPhone 15 a été de nouveau capable de se charger en USB-C. Il s’agit de forcer le redémarrage complet de l’iPhone.

Pour cela il suffit de suivre ces étapes :

appuyez sur le bouton d’augmentation du volume et relâchez-le rapidement appuyez sur le bouton de réduction du volume et relâchez-le rapidement maintenez le bouton latéral (d’alimentation) enfoncé vous pouvez relâcher quand le logo Apple apparait à l’écran

L’iPhone va ensuite redémarrer totalement. Vous n’allez pas perdre vos données, il ne s’agit pas d’une restauration de l’iPhone ou d’une remise à zéro. Une fois qu’il a redémarré, vous pouvez normalement correctement charger votre iPhone en USB-C.

Espérons qu’il s’agit d’un simple bug logiciel qu’Apple pourra bientôt documenter et corriger.