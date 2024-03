L’Apple Car aurait pu ressembler à ça, ça donne moins envie que la voiture de Xiaomi

Le projet de l'Apple Car a fait couler beaucoup d'encre, mais il a finalement été abandonné. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et spécialiste d'Apple, a dévoilé les dessous de ce projet avorté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le design de la voiture ne fait pas autant rêver que celui de la voiture de Xiaomi.

Après des années de rumeurs et de spéculations, on sait enfin à quoi aurait pu ressembler l’Apple Car. Mais le projet a été abandonné, et il faut bien avouer que le design de la voiture ne fait pas autant rêver que celui de la voiture de Xiaomi. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et spécialiste d’Apple, a dévoilé les dessous de ce projet avorté.

Un design futuriste, mais peu séduisant

Selon Mark Gurman, l’Apple Car aurait ressemblé à une mini-fourgonnette, avec une interface minimaliste et des sièges confortables, semblables à ceux d’un jet privé ou d’une limousine.

Le design de la voiture en 2020 ressemblait au Canoo Lifestyle Vehicle, une fourgonnette futuriste aux bords arrondis, avec des fenêtres noires foncées à teinte réglable, un toit ouvrant entièrement en verre, un extérieur blanc pur et des pneus à flancs blancs.

Pour aller plus loin

Canoo : voici à quoi ressemblera la voiture électrique officielle de la NASA

L’avant et l’arrière étaient identiques, ce qui donnait l’impression que la voiture roulait toujours en avant.

Un autre design, imaginé par Jony Ive, ressemblait à une réincarnation moderne du Combi Volkswagen des années 1950.

Une deuxième version de ce design était presque identique au prototype Volkswagen ID.Buzz 2017, et certains salariés d’Apple auraient même quitté l’entreprise pour rejoindre le constructeur allemand au milieu des années 2010.

La conduite autonome, un objectif irréaliste

Mais le projet d’Apple a finalement achoppé sur la question de la conduite autonome. L’entreprise souhaitait une voiture capable de se conduire toute seule, sans volant ni pédales. Mais il est apparu que la conduite autonome de niveau 5, c’est-à-dire sans aucune intervention humaine, était plus une chimère qu’un objectif réaliste.

Pour aller plus loin

Voitures autonomes : quelles sont les différences entre les niveaux d’autonomie ?

Apple a donc dû se résoudre à concevoir un design compatible avec un volant, des pédales et des sièges orientés vers l’avant.

Un projet abandonné

Après avoir investi un milliard de dollars par an dans le projet pendant une décennie ou plus, Apple a finalement décidé d’abandonner l’Apple Car le mois dernier.

Le projet, qui avait suscité tant de fascination et de rumeurs, n’aura donc jamais vu le jour. Et il faut bien avouer que le design de la voiture, s’il est futuriste, ne fait pas autant rêver que celui de la voiture de Xiaomi, dévoilée récemment.