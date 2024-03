Apple poursuit l’un de ses anciens salariés, accusé d’avoir trop parlé du Vision Pro

Apple poursuit devant la justice l'un de ses anciens employés pour divulgation d'informations confidentielles. Celui-ci aurait révélé des éléments sur le développement du Vision Pro ou encore de l'application Journal.

Très souvent sur Frandroid, nous révélons ou relayons des fuites autour de produits et de services numériques. Ils proviennent dans la plupart des cas de salariés en interne qui décident de se confier à la presse. C’est arrivé notamment avec l’Apple Vision Pro, le premier casque de réalité mixte. Apple a découvert que l’un de ses anciens salariés se serait montré un poil trop bavard et le poursuit en justice.

Apple en veut à un ex-employé

C’est en ce mois de mars qu’Apple a intenté un procès à Andrew Aude, l’un de ses anciens salariés, devant le tribunal de Californie. Selon l’entreprise, il aurait violé l’accord de non-divulgation qui liait les deux parties ainsi que le droit du travail. Il aurait divulgué des informations sensibles aux médias ainsi qu’à des salariés d’autres sociétés technologiques.

Comme le raconte MacRumors, Andrew Aude est arrivé chez Apple en 2016 en tant qu’ingénieur logiciel iOS à la sortie de ses études. C’est ce poste qui lui a permis d’accéder à des informations concernant les projets d’Apple. Pour l’entreprise, l’ingénieur voulait « tuer » les produits et fonctionnalités qui ne lui plaisaient pas. Des divulgations qui auraient donné lieu à au moins cinq sujets dans la presse. De quoi aussi voler la surprise à Apple. Cette dernière dit avoir découvert le pot aux roses en fin d’année dernière : c’est là qu’elle a licencié Andrew Aude.

Pour Apple, cet ancien salarié a révélé beaucoup de ses secrets : Journal, Vision Pro…

Au regard de la plainte déposée par Apple, Andrew Aude aurait utilisé son iPhone professionnel pour divulguer des informations sur six projets d’Apple environ. Cela concerne notamment l’application Journal ainsi que l’Apple Vision Pro, alors même qu’ils n’avaient pas été annoncés. Grâce à lui, les politiques de développement de produits, les stratégies de conformité aux réglementations ou encore les effectifs des employés auraient été connus.

Par exemple, Andrew Aude aurait donné des informations à un journaliste du Wall Street Journal en avril 2023 à propos des fonctionnalités de Journal. Les deux auraient communiqué via Signal, une application de messagerie instantanée sécurisée, et échangé plus de 1 400 messages, toujours selon la plainte d’Apple. Ce dernier accuse également Andrew Aude d’avoir échangé plus de 10 000 messages avec une journaliste de The Information, qu’il aurait même rencontrée.

Mais Andrew Aude n’aurait pas seulement discuté avec des journalistes. L’ancien employé est aussi accusé par Apple d’avoir échangé avec des entreprises technologiques (donc potentiellement concurrentes) à propos des projets d’« informatique spatiale » de la marque à la pomme.