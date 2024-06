iPhone obsolète ou vintage, Apple fait la différence et c’est intéressant

10 ans après, l'iPhone 5S est désormais obsolète, dixit Apple, mais d'autres iPhone sont vintage. Quelle différence ?

Apple allonge sa liste d’appareils déclarés obsolètes. Le dernier en date est l’iPhone 5S. Sorti en 2013, il n’est désormais plus supporté par son constructeur.

Qu’est-ce qu’un appareil obsolète pour Apple ?

Au sens d’Apple, l’obsolescence ne signifie pas seulement que l’appareil n’est plus supporté logiciellement, mais aussi matériellement. En général, tous ses iPhone qui ont été mis sur le marché il y a plus de sept ans ont droit à ce macaron.

Dès lors, ils ne disposent bien sûr plus de mises à jour de sécurité et sont donc vulnérables, mais aussi ils ne peuvent plus être réparés. Les fournisseurs ne peuvent plus commander leurs pièces auprès d’Apple. Reste le marché parallèle avec des composants non validés par Apple.

L’iPhone 5S faisait figure d’exception. En janvier 2023, il avait encore reçu une mise à jour de sécurité malgré son système d’exploitation d’un autre temps puisqu’il tourne au maximum sous iOS 12. Espérons qu’Apple conserve le même rythme pour les iPhone actuels. Aux dernières nouvelles, l’iPhone 15 Pro Max n’a que cinq ans de mises à jour.

La liste des iPhone obsolètes s’articule désormais ainsi :

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4 (16 Go, 32 Go)

iPhone 4S

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6 Plus

Qu’est-ce qu’un appareil vintage pour Apple ?

Apple conserve une partie de ses appareils sous assistance respiratoire. On parle là d’iPhone assez anciens, mais qui peuvent encore satisfaire pour la plupart à la limite basse des exigences de la téléphonie moderne.

Ces iPhone ont donc encore droit à une maintenance matérielle dans les Apple Store et chez les fournisseurs agréés Apple, et ce, tant que les pièces détachées sont disponibles.

De quoi augmenter la durabilité de ces smartphones qui peuvent encore servir en seconde main à un proche, un enfant ou pourquoi pas juste en support de streaming.

Voici la liste actuelle des iPhone vintage :