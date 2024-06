Apple : le futur Vision Pro se démarquerait du premier modèle d’une bien mauvaise façon

Pour réduire les coûts de production de son prochain casque de réalité mixte et le commercialiser à un prix plus contenu, Apple sacrifierait l'indépendance de son produit... le forçant à être connecté à un autre appareil pour fonctionner.

Nous vous en parlions il y a quelques jours, Apple aurait mis en pause le développement d’un remplaçant du Vision Pro à proprement parler, pour mieux se concentrer sur l’élaboration d’un autre modèle, plus rustique, mais aussi et surtout plus abordable. Pour parvenir à un tarif de lancement compris entre 1500 et 2000 dollars selon les sources, Apple se livrerait sur ce nouveau casque à des coupes sombres, notamment en matière de capteurs, et d’écrans embarqués.

Il se murmure ainsi que l’appareil ferait l’impasse à la fois sur la fonction « EyeSight » (qui permet d’afficher les yeux du porteur sur l’écran extérieur), et sur le dispositif de mise au point automatique du Vision Pro actuel. Ce casque serait en outre motorisé par un processeur moins puissant. Et pour cause, il s’appuierait en fait sur la puissance de calcul d’un autre appareil qu’il faudrait connecter.

Vers un « Apple Vision » dépendant de l’iPhone ou du Mac ?

Ce changement d’approche permettrait à Apple de réduire drastiquement ses coûts de production, mais forcerait aussi la firme à adopter un tout nouveau design pour que ce casque puisse se connecter soit à un iPhone, soit à un Mac, souligne AppleInsider.

Répondant actuellement au nom de code « N107 », ce nouveau produit n’en serait toutefois qu’aux prémices de son développement. Des prototypes seraient néanmoins en cours d’élaboration.

Selon la newsletter PowerOn de Mark Gurman (journaliste pour Bloomberg), Apple pourrait baptiser ce nouveau produit « Apple Vision », de manière à faire une distinction explicite avec l’actuel Vision Pro. Comme évoqué par le passé, cet « Apple Vision » arriverait enfin sur le marché en fin d’année 2025, avec le pari que son prix plus accessible suscitera une demande plus forte de la part des consommateurs.

Pour rappel, l’Apple Vision Pro arrivera pour sa part en France pour la première fois le 12 juillet prochain, à un tarif de 3999 euros. Jusqu’à présent, l’appareil n’avait été commercialisé qu’aux États-Unis à 3499 dollars (hors taxes).