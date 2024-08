Ne saisissez pas ces quatre caractères si vous ne voulez pas planter votre iPhone

Quatre caractères suffisent à faire planter un iPhone. Un bug qui n’a pas de correctif pour l’instant.

Sur Infosec Exchange (Mastodon), l’utilisateur Konstantin rapporte un phénomène étrange. En saisissant quatre caractères dans une barre de recherche, l’interface d’iOS plante et redémarre.

Il y parle de la séquence suivante « »:: qu’il faut saisir soit dans la barre de recherche de la bibliothèque d’applications ou dans celle des réglages.

Les caractères accentués aussi visés

Nous avons reproduit avec brio ce bug sur un iPhone 14 Pro sous iOS 17.6.1. Nous sommes même allés plus loin en essayant plusieurs combinaisons. La trame de base contient « »: mais on peut y ajouter ensuite n’importe quel caractère accentué et le bug s’enclenchera de la même manière.

Tous les claviers sont concernés

On a observé ce problème avec les claviers AZERTY et QWERTY d’Apple, mais aussi avec un clavier tiers, SwiftKey de Microsoft. Cela signifie que ce n’est pas un souci du clavier d’Apple en lui-même, mais de la saisie. iOS 18 corrigera sans doute ce problème.

En attendant, si l’on n’a vu que des reboot de l’interface d’iOS, ce n’est que notre constat. Un bug peut générer d’autres problèmes, aussi est-il recommandable de ne pas tenter la manipulation inutilement.