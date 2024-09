« Câble USB-C vendu séparément » : Apple réduit son emballage

Après avoir supprimé les chargeurs de ses boîtes, Apple s’attaque au câble USB-C qui devient une option sur certains produits.

L’iPhone 11 était la dernière génération à être livrée avec un adaptateur secteur. Depuis, on s’était accoutumé au fait de n’avoir plus que le câble de charge avec les suivants.

Aujourd’hui, les iPhone 16 seront toujours vendus avec un câble USB-C, mais rien n’assure que ce soit une situation pérenne.

Apple a en effet décidé de supprimer cet accessoire de la boîte de ses nouveaux écouteurs, les AirPods 4, disponibles en précommande ce 13 novembre. Avec ou sans réduction de bruit active, les deux modèles seront uniquement distribués avec leur boîtier de charge.

Sur le site d’Apple, est écrit en toutes lettres dans leur description que le « câble de charge USB-C est vendu séparément ».

Une décision prise sans contrainte

Cette connectique est de plus en plus populaire, depuis de nombreuses années sur Android d’ailleurs. Mais chez Apple, on n’en a que depuis l’iPhone 15, soit l’an dernier.

Les personnes utilisant encore des iPhone 14 ou modèles antérieurs sont toujours en Lightning. Celles-ci devront donc s’acquitter de l’achat d’un câble en sus avec les AirPods 4.

Si l’on comprend la décision des marques de ne plus fournir de bloc secteur avec leurs smartphones pour se conformer à la législation européenne qui entrera en vigueur en 2025, Apple semble jouer un coup d’avance qui paraît un peu mesquin côté consommateur.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2024