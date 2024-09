Apple Watch 10 : la plus jolie version ne peut malheureusement pas être commandée chez Apple

Si Apple a mis en avant une Apple Watch Series 10 toute dorée, cette finition ne peut cependant pas être achetée chez Apple, du moins pas pour l’instant.

L’Apple Watch Series 10 // Source : Apple

Il y a deux semaines, Apple présentait sa nouvelle gamme de montres connectée avec sa nouvelle Apple Watch Series 10. À cette occasion, Apple a non seulement présenté des boîtiers plus grands — de 42 et 46 mm — et plus fins, mais également de nouvelles finitions.

La firme a ainsi dit adieu aux modèles en acier inoxydable, remplaçant cette finition par des Apple Watch Series 10 en titane. Le constructeur en a aussi profité pour proposer une version plus premium et tape-à-l’œil, avec une Apple Watch complètement dorée, avec un boîtier doré en titane et un bracelet doré en acier. Un look qui n’est pas sans rappeler celui de l’Apple Watch Edition de première génération, en 2015.

Seulement, comme le souligne le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter Power On, cette version de l’Apple Watch semble être la seule à ne pas pouvoir être encore commandée sur le site d’Apple. Le site du constructeur indique en effet que la livraison de ce produit est « non disponible actuellement », tout comme le retrait dans un Apple Store.

L’Apple Watch complètement dorée n’est pas disponible sur le site d’Apple // Source : Apple

Pourtant, cette déclinaison de l’Apple Watch Series 10 a été largement mise en avant par Apple lors de sa conférence, le 9 septembre dernier :

Cette année, le titane de grade 5 remplace l’acier inoxydable. Grâce au ratio poids/résistance du titane, la Series 10 pèse quasiment 20 % de moins que la Series 9 en acier. […] Nous avons mis à jour nos bracelets élégants milanais et à maillons pour correspondre parfaitement aux finitions en titane. La ligne ininterrompue entre le boîtier, le dos et le bracelet célèbre la beauté du métal.

Notons cependant que le bracelet milanais, avec de fines mailles, est quant à lui bel et bien disponible à la commande.

D’après les estimations de Mark Gurman, il faudra probablement patienter jusqu’en novembre ou décembre avant de pouvoir commander cette version complètement dorée de l’Apple Watch. D’ici là, le journaliste recommande de commander l’Apple Watch en titane dorée avec un autre bracelet, puis de commander le bracelet en titane à part.