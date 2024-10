Voici ce qu’Apple préparerait pour l’iPhone SE : de gros changements en perspective

L’iPhone SE, le petit frère économique de la gamme Apple, s’apprête à faire sa mue d’après Mark Gurman.

Selon un article de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple s’apprête à lancer son prochain iPhone SE. On parle d’un lancement début 2025.

Fini le design rétro, place à la modernité ! D’après les sources de Mark Gurman, souvent bien renseigné, la firme de Cupertino prépare une refonte majeure de son modèle d’entrée de gamme, baptisé en interne « V59 ». Ce changement marquerait un tournant dans la stratégie d’Apple sur le segment des smartphones accessibles, où la concurrence Android fait rage.

Un design moderne pour séduire les petits budgets

Le changement le plus notable de ce nouvel iPhone SE sera sans conteste la disparition du bouton d’accueil. Mark Gurman rapporte que le design inspiré de l’iPhone 8 laissera place à un look plus contemporain avec un écran bord à bord. Cette évolution rapprocherait esthétiquement le SE des modèles plus haut de gamme, notamment de l’iPhone 14.

Il est important de noter que si Apple modernise le design de son entrée de gamme, c’est avant tout pour rester compétitif face aux smartphones Android qui inondent le marché. Des concurrents comme Xiaomi ou Huawei proposent depuis longtemps des appareils au look premium à des prix attractifs. Apple ne pouvait pas rester les bras croisés.

Ce relooking soulève néanmoins des questions. Le SE perdra-t-il son identité en abandonnant le bouton d’accueil ? Comment Apple va-t-il différencier ce modèle des iPhone standard pour justifier l’écart de prix ? On peut imaginer que des compromis seront faits sur la qualité de l’écran ou les performances de l’appareil photo. On restera sans doute sur un 60 Hz, comme l’iPhone 16, et sur un capteur de 12 mégapixels.

L’IA s’invite dans l’entrée de gamme

Autre nouveauté de taille révélée par Mark Gurman : le futur iPhone SE devrait intégrer « Apple Intelligence », la suite d’outils d’intelligence artificielle développée par la marque à la pomme.

C’est un sacré pari de la part d’Apple, qui choisirait d’équiper son modèle le moins cher avec des fonctionnalités jusqu’ici réservées au haut de gamme.

Cette décision pourrait s’avérer payante pour séduire les consommateurs, mais elle soulève des interrogations. L’IA ne risque-t-elle pas d’être bridée sur un appareil aux performances plus limitées ? Apple ne prend-il pas le risque de cannibaliser les ventes de ses modèles plus chers ?

D’après l’article de Bloomberg, ce nouvel iPhone SE s’inscrirait dans une stratégie plus large de renouvellement de la gamme Apple. La firme préparerait également de nouvelles versions de ses iPad Air et mini, ainsi qu’une mise à jour de son accessoire Magic Keyboard.

Côté iPad, les changements semblent se concentrer sur les performances internes plutôt que sur le design. Apple jouerait la carte de la continuité, peut-être pour ne pas trop bousculer une formule qui fonctionne.

En revanche, le Magic Keyboard nouvelle génération pourrait apporter des fonctionnalités jusqu’ici réservées à l’iPad Pro. Une façon pour Apple de rendre ses modèles moins onéreux plus attractifs, tout en préservant l’exclusivité de certaines fonctions sur le haut de gamme.