L’iPhone aurait bientôt son propre App Store dédié aux jeux vidéo

Apple plancherait sur une nouvelle stratégie pour renforcer sa présence dans l’industrie du jeu vidéo. Selon des sources fiables citées par 9to5Mac, le géant de Cupertino développe actuellement une nouvelle application qui fonctionnerait comme un App Store entièrement dédié au gaming.

Ces dernières années, Apple a considérablement renforcé sa position dans l’univers du jeu vidéo. Le gaming sur Mac connaît enfin son envol, tandis que l’iPhone s’est imposé comme une console portable qui est désormais en mesure d’accueillir certains des derniers titres phares tels qu’Assassin’s Creed Mirage ou Resident Evil 4 Remake, même si tous les jeux n’ont pas rencontré le succès que le géant américain attendait. Apple souhaiterait donc maintenant aller encore plus loin.

Le projet, encore en développement, ambitionne de fusionner les fonctionnalités de l’App Store et du Game Center en une seule interface. L’application disposera de plusieurs onglets, dont un « Play Now » proposant du contenu éditorial et des suggestions de jeux issus de l’App Store et d’Apple Arcade. Les utilisateurs pourront y découvrir des défis, des classements, des succès et des informations sur les événements gaming à venir.

Apple pourrait venir rivaliser avec Discord avec sa nouvelle application

Une des fonctionnalités les plus intéressantes pourrait directement concurrencer Discord. En effet, Apple expérimente l’intégration de FaceTime et iMessage dans cette nouvelle application, permettant aux joueurs de communiquer entre eux de manière native. Les développeurs pourraient également proposer des mini-jeux via App Clips.

Cette approche rappelle l’application Xbox sur iPhone, qui permet déjà aux utilisateurs de définir leur statut, voir l’activité de leurs amis, découvrir de nouveaux jeux et parcourir leur bibliothèque. Apple cherche visiblement à créer un véritable hub gaming centralisant toutes ces fonctionnalités.

Apple Arcade, le service de jeux par abonnement à 6,99 € par mois, n’avait clairement pas réussi à rassembler beaucoup d’utilisateurs. Bien que prometteur, ce dernier peine encore à attirer les titres AAA, notamment en raison de la contrainte de compatibilité multi-appareils qui limite les possibilités techniques des jeux.

Si la date de sortie reste incertaine, cette nouvelle application gaming maison pourrait bien arriver dès une prochaine mise à jour d’iOS 18, ou Apple nous fera peut-être patienter jusqu’à iOS 19 l’année prochaine.

