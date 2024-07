Resident Evil 7 sur iOS est un bide encore plus monumental que vous ne le pensez

Lancé sur iOS, et donc sur iPhone et iPad, Resident Evil 7 n'a pas rencontré le succès dans cette version mobile. On apprend de la presse spécialisée, que le titre aurait été acheté par moins de 2 000 utilisateurs depuis sa sortie.

28 140 dollars, moins les 30% de commission prélevés par Apple. C’est la somme que Resident Evil 7 aurait pour l’instant rapporté, à Capcom, son éditeur, dans le cadre de la sortie du titre sur iOS. Une somme modeste, calculée par Appmagic, qui rapporte que ce portage mobile aurait été téléchargé 83 000 fois en tout, mais acheté en définitive par seulement une fraction des joueurs l’ayant essayé.

Selon les estimations de la plateforme, basées sur les sommes déclarée par Capcom, un peu moins de 2 000 copies du jeu auraient ainsi été vendues. Pour rappel, ce dernier peut être téléchargé librement sur l’App Store, mais il faut ensuite débourser 20 euros pour le débloquer dans son intégralité.

De l’échec (pour l’instant) cuisant des jeux à gros budgets sur iOS

Ces ventes particulièrement faibles tendent à confirmer l’échec des jeux AAA sur iOS. Introduits au compte-goutte sur l’App Store après le lancement des iPhone 15 Pro et de leur puce A17 Pro (dotée d’un partie graphique relativement musclée), ces derniers n’ont pas vraiment su convaincre les joueurs. Avant Resident Evil 7, Resident Evil 4, Resident Evil Village, Death Stranding ou encore Assassin’s Creed Mirage ont ainsi été lancés sur l’App Store, et aucun d’entre eux n’y auraient fait forte impression d’un point de vue strictement commercial.

Il faut dire que tous ont pour point commun d’offrir, sur iPhone, une ergonomie discutable (petit écran peu adapté aux longues sessions de jeu, commandes tactiles inconfortables…), tout en étant vendus à des tarifs élevés. Dans le cas de Resident Evil 7, et comme évoqué plus haut, il faut ainsi débourser 20 euros pour profiter de sa version complète sur iOS… soit la même somme que sur PlayStation (PS4 ou PS5) ou Steam (PC), où le jeu est nettement plus agréable à parcourir, et ce sans prendre en compte les promotions, fréquentes sur ces plateformes.