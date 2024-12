Cet iPhone 16 Pro Max coûte le prix d’un studio parisien

La marque de luxe Caviar lance une collection d’iPhone 16 Pro Max personnalisés dont un modèle sort largement du lot.

La pièce maîtresse de cette collection, baptisée « The Great, The Terrible, The Magnificent », est affichée à 301 070 dollars, ou 270 190 euros. Ce modèle se distingue par sa couronne en or 18 carats. Véritable prouesse d’orfèvrerie il pèse plus d’un kilogramme.

Le design s’inspire de trois souverains historiques : Ivan le Terrible, Soliman le Magnifique et Charlemagne. La partie supérieure, surmontée d’une croix, évoque la couronne des tsars russes, tandis que la base reprend les lignes de la coiffe de Soliman.

L’appareil ne lésine pas sur les pierres précieuses : pas moins de 402 diamants, rubis et saphirs ornent sa coque, sertis sur un fond de cuir véritable. Seuls trois exemplaires seront produits dans le monde, garantissant une exclusivité absolue à ses futurs propriétaires.

Des modèles plus « abordables »

En parallèle, Caviar propose trois autres modèles inspirés des montres Rolex. L’édition Atlantis, notamment, reprend les codes du mythique Submariner avec son cuir de crocodile bleu profond et ses finitions dorées. Les versions Evergreen et Twilight jouent quant à elles sur les teintes emblématiques de la marque horlogère.

Pour les budgets plus « modestes », ces déclinaisons Rolex démarrent à 9 910 dollars. La collection s’inscrit dans la continuité des créations de Caviar qui avait déjà fait parler de lui cette année avec un Apple Vision Pro customisé à 40 000 dollars et une série d’iPhone 16 Pro rendant hommage à Steve Jobs, Donald Trump et Elon Musk. Le fabricant n’oublie pas pour autant Android, puisque le Galaxy S24 Ultra avait aussi eu droit à une version personnalisée de luxe.