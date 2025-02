Apple serait sur le point de concurrencer Tesla sur les robots humanoïdes

Après l’abandon de son projet de voiture autonome, Apple explorerait un nouveau terrain : la robotique domestique. Une réorientation qui suscite autant d’espoirs que de scepticisme.

Tesla Optimus

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, spécialiste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, le groupe travaillerait désormais sur des concepts de robots, à la fois humanoïdes et non humanoïdes. Ces projets en seraient au stade de « preuve de concept », une phase exploratoire où les idées sont testées sans garantie de commercialisation. Un précédent rappelle cette prudence : la voiture Apple, abandonnée après des années de développement.

Les recherches d’Apple s’articuleraient autour de deux axes. D’un côté, un robot domestique non humanoïde, s’inspirant d’une lampe Pixar, capable d’interactions basiques via des capteurs et des algorithmes. De l’autre, un prototype de robot de table équipé d’un écran et d’un bras mécanique, piloté par Siri et Apple Intelligence. Ce dernier pourrait ajuster son angle lors d’un appel vidéo ou reconnaître différentes voix. Bloomberg évoque un prix autour de 1 000 dollars et une annonce possible d’ici 2026-2027, bien que Kuo table plutôt sur 2028.

Un pari technologique pour rivaliser avec Nvidia et Tesla ?

Contrairement à ses habitudes, Apple partagerait ouvertement certaines avancées, notamment via des publications scientifiques. Une stratégie probable pour attirer des talents dans un secteur concurrentiel, où les géants de la tech et des start-up comme Nvidia ou Tesla préparent également leurs propres robots domestiques. L’entreprise d’Elon Musk semble être d’ailleurs la plus avancée à l’heure actuelle avec Optimus. De son côté, Apple privilégierait l’expérience utilisateur à l’apparence : ses robots miseraient sur des capteurs performants et des logiciels intuitifs, plutôt que sur un design humanoïde réaliste.

Les obstacles restent nombreux. Outre les coûts de production, bien supérieurs à ceux de l’iPhone ou du Vision Pro, la fiabilité technique et l’adhésion du public posent question. Le marché, déjà jonché d’échecs (Jibo, Kuri), exige des produits à la fois utiles et abordables. Un robot capable de plier du linge semble encore lointain ; un assistant visuel connecté, plus plausible.

Apple joue donc la carte de la prudence, intégrant ces projets dans une vision écosystémique. Les robots pourraient compléter le HomePod ou l’Apple TV, formant un réseau d’objets intelligents. Mais après les déconvenues de l’Apple Car et les débuts timides de l’Apple Vision Pro, la marque préfère avancer masquée, laissant fuiter des informations sans engagements fermes.

Une certitude se dégage : la robotique s’impose comme un nouveau champ d’exploration pour Apple. Reste à savoir si le groupe saura, comme avec l’iPhone, redéfinir un marché encore balbutiant, ou s’il rejoindra la liste des projets tués dans l’œuf.