Avec le MacBook Air M4, Apple arrête une pratique pourtant bénéfique pour les consommateurs

La nouvelle version du MacBook Air avec puce M4 vient d’être dévoilée par Apple. Au programme, un changement de puce, mais un design qui reste sensiblement le même.

La nouveauté bienvenue cette année : une réduction de prix de 100 euros alors que l’ordinateur portable star d’Apple est maintenant vendu à 1199 euros pour son modèle 13 pouces de base.

Mais avec la sortie de ce nouveau modèle, Apple en a profité pour faire le ménage sur son store et semble avoir cessé la vente des générations précédentes.

Lorsque le MacBook Air M4 a été annoncé ce mercredi 5 mars à 15h, Apple en a profité pour cesser la vente des modèles M3 et M2 sur son store officiel. Si cela vous semble logique, c’est pourtant un changement de stratégie commerciale pour Apple. Par le passé, à chaque lancement de MacBook Air depuis le M1, la marque a toujours laissé au moins une ancienne référence en vente à prix réduit.

Le MacBook Air M1 est resté à la vente jusqu’en 2024, cohabitant avec le MacBook Air M2 pendant deux bonnes années. Il était alors toujours vendu à son tarif de base (1 199 euros) alors que la version M2 augmentait son tarif à 1499 euros. À la sortie du MacBook Air M3 à 1 299 euros, la version M2 a été repositionnée en modèle d’entrée de gamme avec un prix réduit à 1 199 euros. Par la suite, Apple a doublé la RAM des deux MacBook encore en vente (M2 et M3) qui ont conservé leur prix.

Avec la sortie du MacBook Air M4, Apple offre une nouvelle réduction de prix franchement inattendu à 1 199 euros, toujours avec 16 Go de RAM et la nouvelle puce M4. Mais son arrivée signe la fin de la vente des modèles de la génération précédente, dont le M3.

Apple semble donc vouloir miser sur son tout dernier modèle sans proposer un éventuel MacBook Air encore moins cher qui pourrait faire de l’ombre à son nouveau fleuron. Il faut dire qu’un MacBook Air vendu 999 euros par Apple même ferait un carton.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le MacBook Air M1, encore une machine que nous conseillons, se trouve autour des 700 euros alors que le M2 peut lui se trouver à moins de 1100 euros.

On imagine donc que le M3, toujours vendu 1 299 euros actuellement, devrait baisser de prix sur les différentes plateformes à l’arrivée du MacBook Air M4 le 13 mars prochain.

Mais si Apple a décidé de cesser la vente de ses deux anciens modèles, alors ceux-ci sont officiellement retirés de son réseau de distribution officiel. Il faudra donc compter sur les stocks résiduels des différents magasins ou bien sur le marché du reconditionné. Et gageons qu’ils rejoindront les offres officielles d’Apple dans les prochaines semaines.

