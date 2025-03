iPhone 13 ou Samsung Galaxy S22 : pourquoi ce sont toujours des smartphones recommandables en 2025 ?

L’iPhone 13 et le Samsung Galaxy S22 sont les smartphones haut de gamme emblématiques de l’année 2022. 2022, ça peut sembler une éternité dans le monde des smartphones. Pourtant, ces deux appareils sont encore largement recommandables en 2025.

Source : FRANDROID – Anthony WONNER

Oui, les nouveaux iPhone 16 et Galaxy S25 sont très beaux, très performants et bardés des dernières technologies de pointe. Mais si l’utilisation quotidienne que vous avez de votre smartphone est raisonnable, avez-vous besoin d’un surplus de puissance, d’IA ou de capteurs photo dernier cri ?

Si ces nouveautés ne sont pas centrales dans l’usage de votre smartphone, se tourner vers de « vieux » smartphones comme l’iPhone 13 ou le Samsung Galaxy S22 est tout à fait valable. Ce sont encore des valeurs sûres en 2025, surtout quand ils ont été reconditionnés.

Ces smartphones reconditionnés et disposant d’une batterie neuve sont aujourd’hui tous sous la barre 450 euros, voire moins de 300 euros pour certains d’entre eux.

Voici notre sélection des meilleurs iPhone 13 et Samsung Galaxy S22 reconditionnés. Ils sont dans un état « peu utilisé » mais dans une configuration avec une batterie neuve.

Que vaut l’iPhone 13 en 2025 ?

Il suffit de regarder le marché de l’occasion pour s’en convaincre : les iPhone sont de loin les smartphones qui vieillissent le mieux. Dans le domaine du smartphone, Apple possède une grosse longueur d’avance sur ses concurrents, que cela concerne la puissance, l’interface, mais également dans une moindre mesure la photo et le design.

Oui, l’iPhone 13 a bien vieilli

Cette remarque générale s’applique très bien à l’iPhone 13, sorti en France en septembre 2021. Disponible en 4 versions (mini, standard, Pro et Pro Max), l’iPhone 13 a été un modèle important dans l’histoire de la gamme. Le modèle standard, tout particulièrement, avait impressionné la rédaction de Frandroid à l’époque. Dans son test, elle notait qu’il s’agissait « d’un excellent smartphone qui n’a pas grand-chose à envier aux Pro ».

Le design de l’iPhone 13 a bien vieilli // Source : FRANDROID – Anthony WONNER

Ses principaux points forts ? Une autonomie surprenante, une puce surpuissante et un appareil photo bluffant. Ajoutez à tout cela un écran Oled d’excellente qualité et des mises à jour logicielles prévues pour encore quelques années et vous avez là un appareil toujours d’actualité en 2025.

Alors d’accord, son encoche « à l’ancienne » n’est plus franchement d’actualité et son port Lightning peut se montrer pénible au quotidien. Mais pour un appareil reconditionné en état correct et doté d’une batterie neuve à 345 euros, il est capable de vous suivre quelques années sans problème.

L’iPhone 13 Mini est le dernier vrai mini d’Apple

Vous vous souvenez quand les smartphones faisaient moins de 6 pouces ? Oui, le dernier représentant d’Apple dans cette gamme compacte date de 2021 et il s’agit bien de l’iPhone 13 mini. La formule de l’iPhone 13 mini est très simple : c’est un iPhone 13… mais en mini. Autrement dit, c’est exactement la même fiche technique, avec la même puce, les mêmes capteurs photo et le même design, mais avec un écran de 5,4 pouces.

L’iPhone 13 mini tient dans une seule main // Source : Frandroid – Brandon Lopes

La prise en main de ce téléphone est surprenante en 2025 : c’est un tout petit téléphone qui tient au creux de la main. La prise en main est très confortable et gratifiante. Il tient aisément dans les petites poches, les petits sacs à main ou les bananes. Et c’est aujourd’hui l’un des rares smartphones mini à bénéficier d’autant de puissance et de qualité photo.

Cet iPhone 13 mini, lancé en 2021 au prix de 809 euros, est disponible aujourd’hui chez BackMarket à partir de 299 euros avec une batterie neuve. Vous ne trouverez pas de meilleur rapport qualité-prix pour un smartphone de moins de 5,5 pouces.

L’iPhone 13 Pro : des performances qui tiennent largement la route en 2025

Plus puissant que l’iPhone 13, plus polyvalent en photo aussi, l’iPhone 13 Pro était tellement bon que lorsque l’iPhone 14 Pro est sorti, on ne voyait pas forcément l’intérêt de changer. Quelques années plus tard, force est de constater que cet iPhone 13 Pro est encore tout à fait recommandable.

iPhone 13 Pro // Source : Brandon Lopes – Frandroid

Pour un usage quotidien des plus classiques (internet, réseau sociaux, quelques photos), il possède toutes les qualités d’un bon smartphone de 2025 : un écran Oled 120 Hz, des mises à jour régulières, un bon appareil photo et une autonomie… qui est aussi bonne, voire meilleure que les dernières générations d’iPhone.

Lancé au prix de 1159 euros en 2021, l’iPhone 13 Pro reconditionné est désormais disponible au prix de 425 euros avec une batterie neuve chez Back Market. Un bon prix pour du très haut de gamme.

Samsung Galaxy S22 : un design unique

Si iOS ou les produits Apple, ce n’est pas votre tasse de thé, le Samsung Galaxy S22 est un appareil sous Android que l’on peut aisément recommander en 2025. Lors de sa sortie en mars 2022, Frandroid lui avait attribué la note de 8/10, avec une mention toute particulière pour le design, jugé alors « proche de la perfection ».

Le design du Samsung Galaxy S22 est unique // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Le Samsung Galaxy S22 possède encore tous les atouts d’un bon smartphone de 2025 : un superbe écran AMOLED de 120 Hz, un appareil photo très polyvalent et une solidité appréciable grâce à l’intégration du verre Gorilla Glass Victus+ sur la face avant et arrière du téléphone. Les performances et l’autonomie, légèrement en retrait par rapport à la génération précédente, ont en revanche un peu déçu le testeur à l’époque.

Si les iPhone mettent du temps à perdre de la valeur, ce n’est pas le cas des smartphones de Samsung. Lancé au prix de 809 euros en 2022, le Samsung Galaxy S22 reconditionné ne coûte aujourd’hui plus que 299 euros, avec une batterie neuve.

Que ce soit l’iPhone 13 ou le Samsung Galaxy S22, il est aujourd’hui pratiquement impossible de trouver ces appareils neufs sur les principaux sites marchands. Et c’est dans ce cas-là que les appareils reconditionnés deviennent vraiment intéressants.

Quand un iPhone 13 ou un Samsung Galaxy S22 passe entre les mains d’un reconditionneur certifié par Back Market, l’appareil est méticuleusement inspecté. Ces partenaires doivent, en effet, respecter un cahier des charges précis (avec pas moins de 25 points de contrôles obligatoires), ce qui permet à la plateforme de garantir le bon état, esthétique comme fonctionnel, de tous les appareils revendus par la suite.

Sur Back Market il est ensuite possible de choisir l’état du smartphone selon 3 critères :

l’état de l’écran : peu utilisé ou impeccable

l’état de la coque : peu utilisé ou impeccable

la batterie : standard ou neuve

Sur Back Market, il est possible de sélectionner l’état du téléphone avant de l’acheter.

Sur l’état de l’écran ou de la coque, c’est à vous de voir : Back Market indique que dans l’état « peu utilisé », quelques micro-rayures peuvent apparaître. Dans le cas de la batterie, la batterie « standard » possède au moins 85 % de capacité tandis que la batterie neuve en possède la totalité, car elle a été remplacée. Pour être sûr que votre smartphone reconditionné soit capable de tenir quelques années de plus, nous vous recommandons de choisir cette option.

Enfin, depuis quelques mois maintenant, Back Market propose un grade Premium. Pour résumer : c’est l’assurance que l’écran, la façade arrière, les tranches ou les optiques ne comportent aucune rayure ni impact et que toutes les pièces sont d’origines ou proviennent du constructeur du smartphone.