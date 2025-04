Pas de folie pour l’iPhone 17 Pro

L’iPhone 17 Pro arrive bientôt, en septembre certainement, mais ne vous attendez pas à un grand bouleversement. Selon Mark Gurman, Apple mise sur la continuité plutôt que sur l’audace. Voici ce qu’on sait.

Si vous attendez chaque nouvel iPhone avec des étoiles dans les yeux, cette fois-ci, il faudra peut-être tempérer vos attentes. Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman, un journaliste qui suit Apple de près, a partagé des informations sur l’iPhone 17 Pro, attendu pour fin 2025. Et le verdict est clair : pas de révolution design en vue. Alors, à quoi faut-il s’attendre ?

Pour l’iPhone 17 Pro, Marl Gurman annonce que la face avant – donc l’écran et ce qu’il y a autour – restera « assez similaire » à celle de l’iPhone 16 Pro. Pas de gros changements à prévoir, donc. Exit les rumeurs d’une Dynamic Island plus petite ou d’un lcook totalement repensé. Apple semble jouer la carte de la stabilité.

Une caméra arrière qui bouge un peu, mais pas trop

Côté dos, il y a quand même un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Mark Gurman tease une caméra arrière « sensiblement différente ». On parle peut-être d’une nouvelle disposition des objectifs ou d’un léger relooking du bloc photo. Certaines rumeurs évoquaient une barre horizontale pour les caméras, un peu comme sur certains anciens modèles ou concurrents. Ça reste dans les tuyaux, mais ne vous emballez pas trop : ce sera discret et dans la continuité.

Et pour ceux qui avaient vu passer des images d’un iPhone bicolore – avec un bloc caméra noir sur un dos argenté, par exemple –, Mark Gurman met les choses au clair : c’est faux. « L’iPhone 17 Pro n’aura pas de dos bicolore« , assure-t-il. La zone de la caméra sera assortie au reste du boîtier. Bref, Apple reste fidèle à son style épuré et uniforme, sans partir dans des fantaisies trop marquées.

2027, l’année du vrai changement ?

Mais alors, Apple se repose sur ses lauriers ? Pas tout à fait. Si l’iPhone 17 Pro s’annonce comme une évolution douce, Mark Gurman laisse entendre que la marque prépare du lourd pour plus tard. En 2027, pour les 20 ans de l’iPhone, on pourrait voir débarquer des trucs plus fous : un modèle pliable et un « nouveau modèle Pro audacieux« . En attendant, 2025 serait une année de transition, avec des ajustements plutôt que des révolutions.

Côté technique, ça ne veut pas dire que l’iPhone 17 Pro sera un simple copié-collé du 16 Pro. Apple travaillerzait toujours sur des améliorations internes : une puce plus puissante, une meilleure autonomie ou des capteurs photo encore plus performants. Mais visuellement, on reste dans le connu. C’est une stratégie classique chez Apple : avancer par petits pas, sans tout chambouler d’un coup.

