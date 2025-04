10 ans d’Apple Watch : Apple offre un pin’s inédit, découvrez comment l’obtenir

Si la toute première Apple Watch a été présentée le 9 septembre 2014, c’est quelques mois plus tard, le 24 avril 2015, qu’elle est apparue en rayons.

Pour aller plus loin

Apple Watch SE, Series 10, Ultra 2… quelle est la meilleure pour vous en 2025 ?

La semaine prochaine, Apple célèbrera ainsi les dix ans de sa toute première montre connectée. Et alors que l’on pouvait s’attendre initialement à des annonces majeures à cette occasion, ou même d’un simple bracelet fêtant cet anniversaire, il semble que ce ne soit pas le cas.

En effet, pour les 10 ans de sa smartwatch, Apple semble vouloir jouer la carte de la discrétion. Dans un communiqué partagé ce lundi, la marque américaine a annoncé de menues nouveautés pour la semaine prochaines, liées avant tout aux badges et anneaux d’activité.

Ainsi, le 24 avril prochain sera le « Global Close Your Ring Day », ou « journée mondiale pour compléter vos anneaux ». Lors de cette journée anniversaire, les personnes complétant leurs trois anneaux pourront obtenir quelques récompenses en édition limitée.

C’est le cas notamment d’un trophée en forme de médaille avec les trois anneaux complétés. Ils pourront également utiliser, par la suite, des stickers animés qu’ils pourront utiliser au sein de l’application Messages. Enfin, Apple précise que les utilisateurs pourront aussi obtenir un pin’s physique en édition limitée reprenant le design du trophée, proposé dans les Apple Store à compter du 24 avril.

Rappelons que les trois anneaux de l’Apple Watch sont proposés au sein de l’application Activité. L’anneau bleu concerne le nombre de fois où on s’est levé dans la journée, le vert le temps d’entraînement et le rouge le nombre de calories brûlées.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !