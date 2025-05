Apple Plans ressemble de plus en plus à Google Maps

Apple Plans fait peau neuve avec une stratégie qui ressemble étrangement à celle de Google Maps.

Apple vient d’annoncer une mise à jour pour Plans, son service de cartographie longtemps moqué.

L’application intègre désormais les recommandations Michelin, The Infatuation et Golf Digest, plus la possibilité de réserver directement hôtels et restaurants. Une évolution qui ressemble furieusement à ce que Google Maps fait depuis des années.

Le Plan Michelin d’Apple

Commençons par le plus symbolique : les fameuses étoiles Michelin font leur entrée dans Apple Plans. Quand vous cherchez un hotel, un nouveau filtre « Distinctions Michelin » apparaît automatiquement. Sélectionnez un établissement étoilé, et vous découvrez non seulement son statut Michelin, mais aussi un résumé tiré directement du célèbre guide gastronomique.

Apple ne s’arrête pas à Michelin. The Infatuation, ce média culinaire branché de New York, et Golf Digest, la bible des golfeurs, apportent également leurs analyses et classements.

Ces partenariats révèlent une stratégie claire : Apple veut que son app devienne votre compagnon de voyage, pas juste un GPS. Fini le temps où Plans se contentait de vous indiquer le chemin – maintenant, il vous dit où aller et pourquoi.

Très limité en France

En France, cette mise à jour d’Apple Plans reste très limitée malheureusement. Les recommandations Michelin ne concernent que les hôtels (pas encore les restaurants étoilés), et les partenariats avec The Infatuation ou Golf Digest ont un impact quasi-nul en France, ces médias étant principalement orientés États-Unis.

Plus frustrant encore : on ne peut pas non plus profiter de la fonction de réservation directe d’hôtels, qui semble pour l’instant réservée à certains marchés.

Bref, typique des lancements Apple : des fonctionnalités ultra-prometteuses sur le papier, mais qui arrivent d’abord aux États-Unis, et on peut attendre des mois (voire des années) avant de les voir débarquer correctement en France.

Pour l’instant, Google Maps reste donc largement devant chez nous avec ses intégrations locales avec Booking.com, OpenTable ou TripAdvisor qui fonctionnent parfaitement.