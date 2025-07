Le prochain iPad Pro pourrait simplifier vos appels en visio

Bien décidé à faire de sa lignée d’iPad Pro un vrai concurrent aux ordinateurs d’aujourd’hui, Apple devrait équiper sa prochaine tablette de deux modules photo afin de simplifier les problématiques de visioconférence.

Alors que la plupart des fabricants de smartphones collent désormais deux à trois modules photo sur leurs téléphones, voilà qu’Apple s’apprête à faire la même chose sur ses tablettes. Enfin au moins sur une gamme précise d’iPad, comme nous l’apprend une petite indiscrétion venant de chez Bloomberg.

Le média, toujours bien informé quand il s’agit des prédictions pommées, affirme en effet que le prochain iPad Pro, attendu pour la fin d’année 2025, sera équipé de deux modules photo à l’avant pour être paré à toutes les éventualités.

Deux modules pour zéro frustrations

L’iPad Pro M4, annoncé en début d’année dernière, avait effectivement fait basculer l’appareil frontal sur la bordure longue de l’appareil. Un changement bienvenu dans l’optique où Apple positionne sa gamme d’iPad Pro comme des véritables remplaçants des PC, destinée donc à être utilisée en mode paysage. Malheureusement, pour celles et ceux habitués à utiliser la tablette en mode portrait, le placement était loin d’être idéal, l’appareil photo étant parfois masqué par un doigt mal placé.

Face à ce dilemme donc, Apple semble vouloir régler le problème une bonne fois pour toutes en mettant un module photo sur le haut et sur le côté de l’appareil. Ainsi, quelle que soit la manière dont vous tenez votre iPad, vous devriez trouver votre bonheur. De quoi donner plus de polyvalence aux appels en visio qui pourront se faire à la verticale ou à l’horizontale selon les besoins et envies de chacun et chacune.

Apple iPad Pro M4 (11 pouces) // Source : Frandroid

Reste à voir comment le système d’exploitation gérera cette multiplication des capteurs photo. Sans doute que la tablette choisira le module le plus adapté selon l’inclinaison dans laquelle elle est placée, mais espérons qu’Apple laisse aussi le choix pour éviter d’inévitables bugs et autres frustrations sur ce sujet.

Quid de FaceID ?

Rien ne dit par contre que Apple multipliera les capteurs FaceID en plus de multiplier les modules photo. Sans doute que le mécanisme de reconnaissance faciale ne sera présent que sur le bord long de l’appareil, comme c’est le cas avec l’iPad Pro M4 actuel. Là aussi, si vous utilisez la tablette en mode portrait, il faudra faire attention à ne pas couvrir les capteurs.

D’après les dernières rumeurs, la nouvelle génération d’iPad Pro devrait donc arriver à l’automne prochain avec une puce Apple M5 et un nouvel écran Oled. De quoi gonfler encore un peu plus les capacités, mais aussi le prix de la future ardoise.