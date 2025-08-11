La fin de Safari ? Apple pourrait être forcé de proposer de vrais navigateurs alternatifs sur iPhone

Apple détient pour le moment un vrai monopole sur les navigateurs web utilisables sur iPhone et iPad. Mais cela pourrait bien bouger grâce à une nouvelle loi passée au Japon.

Logo Safari // Source : Mariia Shalabaieva via Unsplash

Le règne de Safari touche-t-il à sa fin ? Alors qu’Apple impose des conditions drastiques à tous les développeurs de navigateur web sur iPhone et iPad, le Japon compte bien jouer les empêcheurs de tourner en rond avec une législation stricte.

La « loi sur la concurrence dans le domaine des logiciels mobiles » va obliger le constructeur à desserrer un peu la vis sur le marché des navigateurs mobiles d’ici à décembre prochain, note The Verge.

Une loi blindée

Actuellement, Chrome, Firefox, Opera et tous les autres logiciels du genre sont contraints de se reposer sur le moteur de rendu Webkit pour proposer leur logiciel sur iPhone et iPad. Pour le dire autrement, tous les navigateurs sur iOS et iPadOS ne sont rien de plus que Safari avec une couche de peinture un peu différente.

Si le Digital Markets Act en Europe était censé forcer Apple à lâcher du lest sur la question, les conditions imposées par Apple sont si drastiques que peu de développeurs et développeuses ont les moyens d’y répondre. C’est précisément pour lutter contre cette « mise en conformité malveillante » que le Japon a adopté sa loi.

Cette dernière interdit aux constructeurs « d’imposer des restrictions techniques déraisonnables » ou « des charges financières excessives aux fournisseurs d’applications pour l’adoption de moteurs de rendues alternatives ».

Sans donner d’exemple précis, la loi englobe tous les cas où une exclusion de telles applications pourrait intervenir selon « un degré certain de probabilité ». De quoi avoir une marge de manœuvre pour contrer d’éventuelles magouilles technico-juridiques de la part d’Apple.

Des ricochets partout dans le monde ?

En plus d’obliger l’ouverture d’iOS et d’iPadOS aux moteurs de rendus alternatifs, Apple devra s’assurer que ces derniers ont un accès équivalent à celui de Safari aux sous-couches du système. De quoi créer de véritables alternatives au navigateur d’Apple avec des fonctions avancées.

Rien ne dit qu’Apple autorisera le reste du monde à profiter de ces nouveautés en revanche. Mais la loi japonaise pourrait inspirer le reste du monde à imposer des restrictions similaires, puisque le travail technique de mise en conformité aura déjà été fait. Si l’on n’est pas près de voir tout de suite de vraies versions de Firefox ou Chrome sur iPhone, la brèche est ouverte et il se pourrait bien que tout le monde s’engouffre dedans, y compris le pays natal de la firme.

