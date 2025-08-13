iPhone 17 Air : la finesse avant les performances ?

De nouvelles rumeurs laissent planer le doute sur les performances graphiques de l’iPhone 17 Air d’Apple, avec l’absence d’un cœur graphique par rapport à l’iPhone 17 Pro qui se précise.

Apple pourrait bouleverser sa gamme d’iPhone 17 avec un nouveau venu, l’iPhone 17 Air. Ce modèle (qui pourrait remplacer le modèle Plus dans la gamme) aurait un design plus fin que ce que l’on peut connaître avec les iPhone actuels.

Alors que des rumeurs indiquaient déjà de sérieux compromis pour le futur smartphone d’Apple qui se veut ultra fin (que ce soit pour la photo ou encore la batterie), une nouvelle fuite inquiète sur les performances de l’appareil, par rapport au reste de la gamme.

Plus de performances ? Prenez un Pro

Sur le site chinois Weibo, le leaker Fixed Focus Digital indique que l’iPhone 17 Air aurait quelques différences de configurations, par rapport aux modèles Pro.

Parmi les différences, on compte notamment son processeur : l’appareil pourrait être équipé de l’A19 Pro des modèles haut de gamme (avec 12 Go de mémoire vive), mais avec un cœur graphique en moins, soit 5 cœurs graphiques pour l’iPhone 17 Air, contre 6 cœurs graphiques pour l’iPhone 17 Pro.

Ce n’est pas la première fois que la marque à la pomme bride la partie graphique de ses appareils plus « accessibles ». Les derniers en date sont l’iPhone 16e avec un cœur graphique en moins pour son A18, mais aussi l’iPad Mini de septième génération et son A17 Pro cette fois. Apple pourrait donc renouveler la manœuvre avec l’iPhone 17 Air.

Un format ultra fin déjà contesté

Photo, batterie, performances, et dissipation thermique… Les compromis de ces smartphones ultra fins sont en effet nombreux, tant l’espace interne de ces appareils sont restreints, compliquant la tâche des ingénieurs.

Si l’iPhone 17 Air n’est pas encore annoncé, le Samsung Galaxy S25 Edge sillonne le marché depuis déjà quelques mois. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce format de smartphone ne semble pas attirer les foules, avec le modèle de Samsung qui se vendrait largement moins bien que prévu.

L’iPhone 17 Air devrait se montrer au début du mois de septembre prochain, aux côtés des iPhone 17 et 17 Pro, lors de la prochaine Keynote de la firme de Cupertino.

