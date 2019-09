A 6 jours de la présentation des iPhone 11, Apple préparerait déjà de nouveaux modèles. Selon le Nikkei, un iPhone de 4,7 pouces de diagonale serait en préparation pour le printemps 2020. Un prix inférieur aux autres produits pourrait permettre à la firme de récupérer des parts de marché.

Apple s’est depuis quelques années adapté au marché du smartphones en proposant des produits assez grands comme la plupart de ses concurrents. L’iPhone XS classique propose par exemple un écran de 5,8 pouces ce qui laisse une partie de la clientèle préférant la pomme et les smartphones « compact » sans réelle solution.

Mais selon le souvent bien informé journal nippon Nikkei, rapporté par iGen, Apple pourrait tenter de proposer un iPhone moins cher et plus petit d’une taille de 4,7 pouces. Son form factor pourrait se rapprocher de celui de l’iPhone 8 pour le printemps 2020.

Un nouvel iPhone SE ?

Selon leurs informations, ce smartphone aurait des dimensions similaires à celles de l’iPhone 8 avec un écran LCD de 4,7 pouces. C’est tout ce que Nikkei sait sur le design de ce smartphone, mais si la marque a vraiment pour ambition de reprendre la recette du SE… On pourrait s’attendre à un design très proche de ce que proposait l’iPhone 8.

Les sources de Nikkei précisent bien en effet qu’il serait le « fils spirituel » de l’iPhone SE. Sorti en mars 2016 pour 489 euros, ce dernier reprenait le design de l’iPhone 5 datant de 2012 en offrant des caractéristiques améliorées. Cependant, il reste pour l’instant le seul membre de la gamme SE.

Un nouveau smartphone de ce genre permettrait à la marque d’avoir un produit moins cher que l’entrée de gamme actuel : l’iPhone XR, vendu à 855 euros à sa sortie. Ce n’est pas sans rappeler les rumeurs de l’Economic Daily News qui parlait alors d’un iPhone 8 amélioré avec un seul appareil photo et 128 Go de stockage interne.

Un moyen d’augmenter les ventes

Apple fait face à une baisse de ses ventes et voit ses iPhone perdre des parts de marché, relégué à la troisième place des smartphones les mieux vendus par Huawei.

Selon Yunta Investment Consulting, 40 millions d’iPhone SE furent vendus entre 2016 et 2018 (dont 30 millions rien que pour 2016). Avec l’augmentation de prix des smartphones Apple ces dernières années (l’iPhone 6s coûtait 749 euros à sa sortie contre 1 159 euros pour l’iPhone XS), s’acheter un iPhone est encore plus devenu un véritable luxe et certains aficionados de la pomme ne peuvent se le permettre.

Tim Cook avait même avoué que le prix était une raison des baisses de ventes. Remettre dans son catalogue un iPhone type SE permettrait ainsi à Apple de récupérer quelques parts de marché et reconquérir sa clientèle potentielle qui n’a pas les moyens pour payer presque 1 000 euros pour un smartphone.

Cet iPhone pourrait être annoncé au printemps prochain, comme l’iPhone SE à l’époque. Pour patienter, le 10 septembre aura lieu la présentation des iPhone 11 où trois modèles devraient une nouvelle fois faire leur apparition.