Alors que l'on attendait les casques et lunettes de réalité augmentée d'Apple dès l'an prochain, la firme ne les lancerait finalement qu'en 2022 et 2023.

Cela fait plusieurs mois que l’on entend parler de l’un des projets les plus ambitieux d’Apple pour les années à venir, sa plateforme de réalité augmentée. La firme de Cupertino développerait en effet en ce moment un casque et des lunettes de réalité virtuelle accompagnant son système ARKit.

Si l’on pensait jusqu’à présent que les deux appareils sortiraient l’an prochain, il n’en serait finalement rien. En effet, selon les informations du site The Information, Apple aurait d’ores et déjà organisé une première réunion avec certains employés en octobre. L’occasion pour le constructeur de faire part de sa feuille de route pour les lunettes et le casque de réalité augmentée.

Un casque plus léger que l’Oculus Quest

Lors de cette réunion, Mike Rockwell, le vice-président d’Apple en charge du projet, aurait ainsi indiqué que les lunettes de réalité augmentée sortiraient dans plus de deux ans, en 2022, quand le casque sera quant à lui dévoilé un an plus tard, en 2023. Le casque serait quant à lui connu en interne sous le nom de code N301, devrait être plus léger et discret que l’Oculus Quest et intégrerait également des fonctions de réalité virtuelle en plus de la réalité augmentée.

Jusqu’à présent, plusieurs informations laissaient penser qu’Apple prévoyait de lancer ces deux appareils de réalité augmentée dès l’an prochain. Une information partagée par l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement très bien informé sur les projets d’Apple. Selon le site taïwanais DigiTimes, Apple se serait associé notamment à Valve pour développer son casque de réalité augmentée.