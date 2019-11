Alors qu'Apple devrait lancer l'an prochain ses lunettes ou son casque de réalité augmentée, le constructeur américain aurait décidé de s'associer à l'éditeur Valve pour la conception de l'appareil.

On sait depuis plusieurs années qu’Apple travaille de son côté sur un casque ou des lunettes de réalité augmentée. Celui-ci devrait arriver dans le courant de l’année prochaine et permettrait de bénéficier d’AR Kit directement sans passer par une tablette ou un iPhone.

Néanmoins, à en croire les informations du site DigiTimes, Apple se serait alloué les services d’une autre marque américaine pour développer son casque : Valve.

En effet, selon les informations du site taïwanais rapportées par MacRumors, le partenariat entre les deux groupes permettrait de « développer des appareils de réalité augmentée avec un écran, qui pourraient sortir au plus tôt au second trimestre 2020 ». Valve ne serait pas le seul partenaire avec lequel travaillerait Apple, puisque DigiTimes cite également les Taïwanais de Quanta Computer et Pegatron. Néanmoins, si Valve serait en charge de la conception aux côtés d’Apple, les deux entreprises taïwanaises se chargeraient de l’assemblage.

Steam, un novice en termes de réalité augmentée

Rappelons que si Valve a été longtemps en avance sur le domaine de la réalité virtuelle, avec une version dédiée de son portail Steam, il a mis longtemps avant de se lancer sur ce domaine avec un produit matériel. C’est chose faite depuis la sortie du Valve Index en juin dernier. Là encore, on notera néanmoins qu’il s’agit d’un casque de réalité virtuelle et non pas de lunettes de réalité augmentée.

Pour l’heure, plusieurs indices laissent entendre que les lunettes ou le casque de réalité augmentée d’Apple sortiront dans le courant de l’année prochaine. On ignore néanmoins s’il s’agira de la fin d’année, comme l’annonce DigiTimes, ou du premier semestre, comme le prévoit l’analyste Ming-Chi Kuo.