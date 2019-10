Après de nombreuses années, Valve a enfin revu l'interface de Steam et plus précisément de la bibliothèque de jeu. Un changement d'ampleur pour qui a accumulé des dizaines de jeux sur ce service.

Malgré les assauts répétés de ses concurrents, et notamment Epic Games, Steam reste le leader du jeu vidéo sur PC avec sa bibliothèque de jeu géante. À l’heure des abonnements et autre services de cloud gaming, Steam fait un peu figure du géant à abattre et la marque doit donc renouveler son image, et son interface.

Au cours des dernières années, l’interface du logiciel Steam n’avait pas trop évolué, alors que le service a au contraire revue son magasin de jeu et a ajouté sans cesse de nouvelles options. Une mise à jour était devenue plus que nécessaire. Après plusieurs semaines de test en beta, elle est désormais disponible pour tous.

La communauté mise en avant

Cette nouvelle interface concerne la bibliothèque de jeux, et non le magasin (qui a déjà reçu une refonte il y a quelques mois) ou l’onglet communauté. Elle change radicalement l’organisation des jeux, avec d’un côté la liste complète des titres, avec des options de tri ou de recherche, et de l’autre un affichage plus « intelligent » des jeux.

Ce dernier met notamment en avant les jeux récemment joués, mais aussi ceux ayant reçu une mise à jour importante au cours des derniers jours.

Cette interface met aussi en avant les jeux joués par ses amis. Un élément communautaire plus fort que l’on retrouve aussi sur les pages dédiée à chaque jeu.

La page de chaque jeu permet de mieux partager ses activités dans ce jeu, mais aussi suivre la progression de ses amis. Au même titre, Steam met désormais en avant les événements en jeu, par exemple les événements saisonnier mis en place par les développeurs. Le service promet toutefois de ne pas bombarder les joueurs de notification.