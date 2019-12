Apple fait jouer son droit d’auteur… pour cacher le jailbreak de l’iPhone

Apple est accusé d'utiliser le DMCA pour faire disparaître d'Internet des éléments permettant de hacker l'iPhone.

Le hack de l’iPhone et notamment le jailbreak sont presque de l’histoire ancienne aujourd’hui. Avec l’accentuation de la sécurité, il est de plus en plus difficile de « déplomber » un smartphone d’Apple et les utilisateurs en ressentent donc moins le besoin, tout comme pour le root sur Android. Il reste néanmoins certains irréductibles, dont les pratiques ne semblent pas être du goût d’Apple.

It’s fun to stay at the DMCA

L’expert en sécurité connu sous le nom de Siguza a publié ce week-end sur Twitter ce qui est annoncé comme la clé de sécurité permettant de rétro-ingénieurer l’enclave de sécurité de l’iPhone XR, la puce contenant toutes les données sécurisées du smartphone.

iPhone11,8 17C5053a sepi 9f974f1788e615700fec73006cc2e6b533b0c6c2b8cf653bdbd347bc1897bdd66b11815f036e94c951250c4dda916c00 — Siguza (@s1guza) December 8, 2019

Motherboard indique que peu de temps après la publication de ce message, ce dernier a été supprimé sur demande d’Apple. La firme de Cupertino aurait confirmé avoir effectué une réclamation DMCA (pour Digital Millennium Copyright Act, une loi américaine visant à protéger les droits d’auteur).

La réclamation a finalement été retirée et le tweet a été remis en ligne sur la demande d’Apple.

Le jailbreak en ligne de mire ?

Des modérateurs du sub-Reddit dédié au jailbreak ont néanmoins remarqué que plusieurs threads ont également été supprimés de cette plateforme à la suite de réclamations DMCA. Apple n’a pas confirmé (ni infirmé) en être à l’origine, mais les messages ont également été remis en ligne depuis.

Bien que tous les messages soient de retour en ligne désormais, certains y voient là un moyen d’effrayer et de décourager les hackers à poursuivre leurs tentatives autour de l’iPhone. Apple n’a pas répondu à ces allégations et n’a pas expliqué plus en détail son geste.

Pour rappel, en septembre dernier, une nouvelle faille a été découverte. Son exploitation porte le nom de checkm8 et permet le jailbreak (à vie) de n’importe quel iPhone depuis le 4S à l’iPhone X. À l’heure actuelle, aucune faille n’a été découverte pour jailbreaker les iPhone les plus récents.