Apple fait la paix avec Imagination : où iront ses puces graphiques ?

Apple comptait sur Imagination et ses puces graphiques PowerVR jusqu'en 2017, où l'entreprise a décidé de concevoir ses GPU en interne. Désormais, la hache de guerre est enterrée.

Dur monde que celui de l’électronique. La plupart des constructeurs ont travaillé sur ces dernières années à concevoir le maximum de leurs composants en interne, faisant que leurs partenaires privilégiés jusque là ont pu se retrouver sur la touche.

Cette observation a été particulièrement vraie du côté d’Apple, qui en 2017 a annoncé vouloir créer ses propres puces graphiques pour ses processeurs Apple A. Une nouvelle qui n’a pas été du goût d’Imagination, créateur des puces PowerVR utilisées jusque là, qui s’est retrouvé sans son plus gros client en un instant.

À l’époque, la nouvelle est très mal passée et le concepteur de puce a déposé plainte en justice pour ce changement brutal. La rumeur voulait même qu’Apple ait débauché certains de ses employés pour créer sa propre puce. Slashgear a remarqué une belle évolution de cette situation.

Apple et Imagination main dans la main à nouveau

Imagination a en effet dévoilé sur son site qu’un nouvel accord a été trouvé entre les deux parties, qui semblent avoir totalement enterré la hache de guerre. Grâce à cette nouvelle licence sur plusieurs années, Apple a accès à plus de propriétés intellectuelles de l’entreprise en échange de droits de licence.

L’accord paraît tout naturel pour Imagination. Si l’entreprise et ses PowerVR ont été particulièrement marquants sur les smartphones et tablettes, faisant partie des rares puces conçues pour être basse consommation et puissantes à leurs débuts, elles ont vite été rattrapées par des concurrents majeurs comme Qualcomm et la puissance de l’entreprise s’amenuisait très vite.

Cependant, on ne peut pas non plus oublier de souligner que l’alliance Apple/Imagination a toujours offert sur les iPhone une puissance graphique à laquelle Qualcomm se devait de faire concurrence immédiatement. Alors qu’Imagination s’apprête à sortir ses nouvelles puces IMG A voulant être les plus rapides du marché, on a hâte de voir ce que cet accord fera naître à l’avenir.

Rien n’est cependant dit sur les appareils concernés côté Apple. Le constructeur étant bien lancé sur ses propres GPU sur les iPhone, ces puces pourraient être prévues sur d’autres produits comme des iPad Pro graphiquement plus puissants ou même les fameuses lunettes de réalité augmentée autour desquelles les rumeurs ne cessent de grandir.