Apple CarKey : votre iPhone pourrait permettre de déverrouiller une voiture

La dernière bêta d'iOS 13.4 fait mention d'une nouvelle API (interface de programmation) intitulée CarKey. Cette dernière permettrait de déverrouiller, et même de démarrer, certaines voitures à l'aide d'un simple iPhone ou d'une Apple Watch.

Marre de chercher les clés de la voiture le matin alors que votre iPhone, lui, est déjà dans votre poche ? Apple pourrait bien avoir une bonne nouvelle pour vous. Repérée en premier par 9to5Mac (et relayée par TechRadar), une note de version de la dernière bêta d’iOS 13.4 fait mention d’une API sobrement intitulée CarKey. Cette dernière permettrait à un iPhone ou une Apple Watch, grâce à leurs puces NFC, de déverrouiller et même démarrer votre voiture peu ou prou de la même manière que les clés de nouvelle génération, qui assurent ces fonctions lorsqu’elles sont présentes à proximité du véhicule.

Une fonction qui exploiterait l’Apple Wallet

Du texte contenu dans l’API en dévoile un peu plus sur le fonctionnement de cette nouveauté d’un point de vue logiciel. En l’état, Apple prévoirait d’intégrer CarKey en tant que fonctionnalité de l’application Apple Wallet. L’API fonctionnerait alors sur les mêmes bases que le mode Transport express et ne nécessiterait pas de validation FaceID pour fonctionner une fois la mise en place effectuée.

Il serait ainsi possible d’utiliser un iPhone ou une Apple Watch pour déverrouiller et démarrer son véhicule, même si les deux appareils n’ont plus de batterie. Apple travaillerait par ailleurs à une option de partage de clés à d’autres utilisateurs disposant d’un appareil Apple avec l’Apple Wallet installé. Pratique pour laisser des personnes de confiance utiliser votre voiture.

CarKey utilisable seulement sur certaines voitures récentes

Quelques bémols sont tout de même à évoquer. Tout d’abord, la configuration initiale de cette nouvelle fonctionnalité pourrait s’avérer assez laborieuse. Il serait en effet nécessaire de télécharger l’application du constructeur de votre véhicule, puis de placer votre iPhone sur le lecteur NFC de la voiture avant de pouvoir trouver dans l’application Wallet l’élément correspondant à cette dernière. Alors seulement le transfert vers une éventuelle Apple Watch pourrait s’effectuer.

Qui dit NFC, dit par ailleurs incompatibilité pure et simple avec une majorité de véhicules. Seuls les modèles les plus récents, compatibles avec cette technologie, pourront donc profiter de CarKey. Notons enfin qu’Apple n’a fait aucune annonce pour cette nouveauté, il est donc possible que cette dernière soit abandonnée en cours de route… ce qui s’avérerait tout de même surprenant au regard de la documentation ayant d’ores et déjà été intégrée sur la bêta d’iOS 13.4.