Apple sortirait son premier Mac ARM sans Intel d’ici 18 mois

Apple devrait bel et bien abandonner les processeurs Intel sur ses futurs machines. La firme se tiendrait prêt à lancer son premier Mac ARM dans les 18 prochains mois.

Cela ressemble à un projet de longue date pour Apple. La firme développe depuis plusieurs années ses propres puces ARM qu’elle intègre dans les iPhone et iPad, et qu’elle n’hésite plus à comparer aux processeurs Intel des ordinateurs.

Tout semblait indiquer qu’Apple travaillait à proposer ses propres puces directement dans ses ordinateurs Mac et MacBook, et ainsi pouvoir se séparer d’Intel. Apple a déjà commencé à intégrer des puces ARM au sein des Mac, notamment pour gérer le boot et l’identification avec Touch ID, mais il s’agirait ici de remplacer totalement le CPU Intel.

Une première transition d’ici 2022

En 2019, Apple a lancé Projet Catalyst qui permet de proposer des applications unifiées entre iPad et Mac. Des applications universelles qui reprennent l’idée portée par Microsoft avec Windows 10.

Aujourd’hui, l’analyste Ming-Chi Kuo estime qu’Apple commercialisera son premier Mac avec processeur ARM dans la première moitié de l’année 2021. Avec tous les travaux de la firme au cours des années précédentes, cela semble être un calendrier crédible.

Il faudra toutefois attendre la WWDC 2020 pour donner du poids à cette idée. En effet, si Apple compte vraiment faire une transition d’une plateforme Intel vers une plateforme ARM, cela devrait demander des efforts aux développeurs d’applications. Il faudra donc que la firme les prévienne. Le meilleur événement pour cela est la WWDC, la conférence des développeurs qui a lieu chaque année en juin. C’est aussi à cet événement qu’Apple devrait présenter iOS 14.