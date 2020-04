iPhone 12 : l’encoche plus fine ne perdrait aucun capteur pour Face ID

L'iPhone 12 devrait proposer une encoche plus fine que sur les précédentes générations. Malgré cela, il ne sacrifierait aucun capteur utilisé par la reconnaissance faciale 3D, Face ID.

L’iPhone 12 fait toujours un peu plus parler de lui. Même s’il ne devrait pas être présenté avant un certain temps, ce dernier a déjà fait l’objet de plusieurs fuites. On a ainsi pu apercevoir le design du smartphone par le biais d’une source crédible. C’était notamment l’occasion de voir que la fameuse encoche à l’avant, au-dessus de l’écran, devrait être plus fine que sur les précédentes générations.

Pour rappel, ce notch introduit avec l’iPhone X est engendré par une contrainte technique. Pour proposer un écran recouvrant la quasi-totalité de la surface avant tout en intégrant les capteurs nécessaires à la solution de reconnaissance faciale 3D Face ID, Apple a dû composer avec cette encoche. L’iPhone 12, lui, permettrait ainsi d’atténuer un petit peu ce front disgracieux.

Pas de sacrifice sur les capteurs

D’aucuns pourraient s’inquiéter et craindre que, en contrepartie, le futur téléphone ne perde des capteurs essentiels à Face ID et donc compromettre la sécurité de cette technologie. A priori, ces inquiétudes n’ont pas lieu d’être. Le YouTubeur et leaker Jon Prosser a en effet partagé un schéma prétendant montrer l’agencement des composants dans l’encoche de l’iPhone 12.

Sur l’image, on dénombre six capteurs — haut-parleur mis à part–, soit autant que sur l’iPhone X :

capteur photo frontal

capteur infrarouge

capteur de luminosité ambiante

capteur de proximité

projecteur de points

illuminateur infrarouge

Apple semble donc avoir réussi à gagner un peu d’espace supplémentaire pour l’écran de son iPhone 12 qui, avec une encoche moins envahissante, offrirait ainsi une meilleure immersion. Le tout, sans compromettre la fiabilité solution de reconnaissance faciale. En quelques années, la pomme a sans doute eu le temps de trouver des composants prenant moins de place et d’affiner son ingénierie.

Notons que le schéma divulgué par Jon Prosser ne précise pas l’emplacement du micro de l’iPhone 12 permettant d’atténuer les bruits alentour pendant les appels.

Quatre iPhone 12

Rappelons aussi que la marque a tout récemment présenté son iPhone SE 2020 qui, pour le coup, n’a pas droit au Face ID, mais signe le retour du lecteur d’empreintes Touch ID, en façade. Ce téléphone peut être considéré comme l’entrée de gamme d’Apple, ce qui ne sera pas du tout le cas des iPhone 12. Pour ce dernier, quatre modèles différents sont attendus ainsi qu’une compatibilité avec le réseau 5G.