iPhone 12 Pro : voici son design révélé par une fuite crédible

On commence à lever le voile sur le design de l'iPhone 12 Pro. Encoche affinée, écran plat et chassis rappelant l'iPhone 4 au programme.

L’iPhone SE est l’iPad Pro 2020 étant dévoilé par Apple, la saison des leaks peut donc désormais pleinement se consacrer à l’iPhone 12, le prochain smartphone de la marque. Récemment, on a en a déjà appris plus grâce à Bloomberg sur les 4 nouveaux iPhone que prépare Apple pour la fin de l’année : deux iPhone Pro, comme aujourd’hui, et deux iPhone non-Pro pour compléter la gamme.

On a le droit aujourd’hui à une nouvelle fuite qui nous vient de Max Weinbach. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c’est lui qui a révélé tous les détails concernant le Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip avant sa présentation. Il faudra donc visiblement compter sur lui à l’avenir pour des fuites bien en avance, au côté d’Onleaks, Evleaks ou encore Roland Quandt.

Il s’est associé avec la chaîne YouTube EverythingApplePro pour proposer la première fuite crédible du design de l’iPhone 12 Pro. Elle est basée sur des plans industriels (CAD). Max Weinbach précise que ces plans sont quasi-définitif, mais pas la version définitive de l’iPhone 12.

Un écran plat, des bords d’iPhone 4

Si cette fuite est correcte, l’iPhone 12 aurait le droit à un tout nouveau design comparé à l’iPhone 11 Pro de 2019. D’abord, on aurait le droit à des bords bien plus fins autour de l’écran à l’avant et une encoche largement réduite au-dessus. L’écran ne serait plus arrondi pour épouser les bords du téléphone, mais complètement plat.

Cette nouvelle esthétique, on la retrouve aussi sur les bords du smartphone désormais complètement plat, à l’image de l’iPhone 4 en son temps. Le design inspiré de l’iPhone 4 a été annoncé par le bien informé Ming-Chi Kuo dès le mois de septembre 2019, et semble donc se confirmer ici.

Parmi les nouveaux coloris, Apple réfléchirait à proposer un iPhone 12 Pro bleu marine.

Dans le détail, la source note également plusieurs nouveautés pour cet iPhone 12. D’abord, les bandes antennes sur les côtés sont un peu plus larges, certainement pour assurer la compatibilité avec la 5G.

Le module photo évoluerait au dos du smartphone pour intégrer un quatrième capteur, un Lidar comme sur l’iPad Pro 2020.

D’où viennent ces informations ?

Comme Onleaks le fait souvent pour ses travaux, Max Weinbach s’est associé à des fabricants en possession des plans CADs de l’iPhone 12 Pro Max. Ces plans décrivent avec précision les dimensions des différents composants à l’extérieur de l’iPhone 12 Pro.

On peut ensuite créer un rendu 3D à partir des plans sur un ordinateur, ce qui permet de mieux se rendre compte du design complet de l’appareil.

En travaillant ce modèle 3D, on peut lui donner l’apparence d’un modèle fini. C’est ici que la chaîne YouTube EverythingApplePro a pris le relais, pour préparer sa vidéo. Pour créer les rendus, la chaîne s’est fait aider par Concept Creator, avec le logiciel KeyShot.

