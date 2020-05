iPhone 12 Pro : écran Pro Motion 120 Hz et nouveau Face ID d’après une nouvelle fuite

Une nouvelle fuite nous permet d'en apprendre plus sur les caractéristiques de l'iPhone 12 qui s'annonce très ambitieux. Appareil photo, design, ou encore caractéristiques de l'écran sont au programme.

En 2017, Apple a choisi de proposer une nouvelle gamme d’iPad Pro autour d’un nouveau grand argument, qui a su faire mouche, un écran ProMotion avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. Alors que l’on s’attendait à voir rapidement un iPhone doté de cette technologie, c’est finalement les concurrents de la marque qui ont pris les devants. Aujourd’hui de plus en plus de smartphones haut de gamme sous Android proposent un écran 120 Hz.

C’est avec l’iPhone 12 prévu pour la fin de l’année 2020, qu’Apple ferait enfin la transition vers des écrans « ProMotion » à 120 Hz. Plus précisément, c’est l’iPhone 12 Pro qui y aurait le droit, toujours avec un écran OLED borderless. Ce modèle serait décliné en deux tailles, comme aujourd’hui, avec d’une part un écran de 6,1 pouces, et d’autre part une version « Pro Max » à 6,7 pouces.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Caméra, batterie et coloris bleu marine

Cette nouvelle vague de fuites nous vient une nouvelle fois de la chaîne YouTube EverythingApplePro, qui prend en source les travaux du journaliste Max Weinbach, que l’on connait notamment pour les très bonnes fuites sur le Galaxy S20 de Samsung avant sa présentation.

Ce passage à 120 Hz s’accompagnerait d’autres nouveautés pour l’iPhone. Par exemple, le plus gros modèle aurait le droit à une nouvelle batterie de 4400 mAh, contre 3969 mAh pour l’iPhone 11 Pro Max actuel, qui devrait permettre de tenir le choc du passage à la 5G et au 120 Hz. Comme sur la plupart des smartphones sous Android, l’écran repasserait à 60 Hz également pour économiser de l’énergie dans la plupart des tâches. L’écran 120 Hz ne serait activé que pour des fonctions bien particulières.

Depuis les premières fuites de design, on savait que l’encoche réservée à Face ID serait réduite. D’après les nouvelles informations, les capteurs auraient également été améliorés, et Face ID devrait notamment fonctionner avec un angle de vision plus large. Dernier élément de design, le coloris vert nuit de l’iPhone 11 Pro laisserait sa place à un coloris bleu marine. À chaque année, une nouvelle nuance pour mieux distinguer la génération.

Dernier petit scoop revendiqué par la source, le module photo de l’iPhone 12 Pro proposerait un nouveau téléobjectif capable de prendre des photos avec un zoom optique x3, contre x2 auparavant.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro s’annoncent très alléchants d’après les premières fuites, mais il faudra surtout attendre d’en savoir plus sur la production de cette nouvelle gamme de smartphones. Aux dernières nouvelles, la présentation officielle pourrait toujours avoir lieu en septembre.