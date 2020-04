iPhone 12 : de nouveaux signes pointent vers un retard au démarrage

Selon Ming-Chi Kuo, les iPhone 12 et 12 Pro prendraient du retard sur leur calendrier habituel, ce qui pourrait mener à une sortie retardée, en tout cas pour le plus grand modèle.

Attendus originellement en septembre, les iPhone 12 et 12 Pro risquent fortement d’être reportés. C’est en tout cas un point que soulève l’analyste Ming-Chi Kuo, du cabinet TF International Securities, dans son dernier rapport aux investisseurs. Rappelons que l’homme est souvent bien informé dès lors qu’il s’agit de la marque à la pomme.

Déjà un mois de retard pour les iPhone 12

Selon Kuo, cité par 9to5mac, Apple aurait délégué davantage de tâches à des « employés locaux » et démarré à distance le processus de qualification des iPhone 12, durant lequel les chaînes de fabrication sont analysées pour confirmer qu’elles soient en mesure de soutenir la demande. Ces deux changements auraient mené à un retard d’un mois environ sur le planning des iPhone 12.

L’analyste prédit que les modèles de 5,4 et 6,1 pouces devraient entrer dans leur phase de production de masse dès septembre, tandis que le plus grand (6,7 pouces), avec son design plus compliqué, ne pourrait pas entamer cette étape avant le mois d’octobre.

Si cela tend à se confirmer, Apple pourrait choisir soit de reporter son évènement annuel, soit de le maintenir à cet automne, mais avec une sortie décalée de ses différents modèles, comme cela avait été le cas pour les iPhone XR et iPhone X. Par ailleurs, une sortie décalée de l’iPhone 12 à cause du nouveau coronavirus avait déjà été évoquée.

Encore plus de retard pour l’iPhone 5G (SA)

Selon les différentes rumeurs, les iPhone 12 ne devraient intégrer que de la 5G sub-6, à savoir la 5 G non-standalone, reposant sur des fréquences en dessous des 6 GHz, proches de celles de la 4G. Une déclinaison compatible avec les ondes millimétriques (mmWave) serait néanmoins envisagée.

Ming-Chi Kuo affirme cependant qu’en raison d’un changement raison du design des antennes mmWave du téléphone, cette déclinaison 5G standalone devrait être reportée à plus loin encore dans le temps.

OLED 120 Hz et A14 Bionic

Rappelons que les iPhone 12 Pro devraient être les premiers à embarquer un écran avec un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz, avec une dalle OLED à 120 Hz. Les iPhone 12 quant à eux devraient intégrer une dalle OLED, mais uniquement 60 Hz.

Parmi les autres nouveautés, on peut s’attendre bien sûr comme chaque année à un nouveau processeur A14, gravé en 5 nm pour une meilleure efficacité énergétique, ainsi qu’une caméra LIDAR semblable à celle de l’iPad Pro 2020.

Il faudra désormais attendre cet automne pour confirmer ou non toutes ces rumeurs.