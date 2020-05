L’iPhone 11 sur les traces de l’iPhone XR pour être le smartphone le plus populaire de 2020

L'iPhone 11 est bien parti pour devenir le smartphone le plus populaire de 2020 selon le cabinet d'analyses Omdia. Il succéderait ainsi à l'iPhone XR.

L’iPhone XR a été couronné smartphone le plus vendu de l’année 2019 par le cabinet d’analyses Counterpoint Research. Quel modèle aura la chance de lui succéder en 2020 ? A priori, l’iPhone 11 semble bien parti pour y arriver.

Un autre cabinet d’analyses, Omdia, dévoile son rapport portant sur les livraisons de smartphones effectuées par les constructeurs pendant le premier trimestre de 2020. En tête du classement, on retrouve l’iPhone 11 avec 19,5 millions d’exemplaires écoulés.

Attention, comme nous le rappelions dans un récent article, les livraisons effectuées depuis les usines des constructeurs ne représentent pas très fidèlement l’état réel du marché. Toutefois, ce qui est intéressant à observer ici, c’est qu’à la même époque en 2019, l’iPhone XR en était à « seulement » 13,6 millions d’unités livrées. En d’autres termes, l’iPhone 11 semble profiter d’un meilleur démarrage pour devenir le smartphone le plus populaire de 2020. Et ce, malgré la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19.

Omdia écrit dans son rapport que « le succès d’Apple est le résultat de sa stratégie consistant à proposer relativement peu de modèles. Cela lui a permis de concentrer ses efforts sur un petit nombre de produits qui attirent un large éventail de consommateurs et se vendent en très grand nombre ».

On notera au passage que le reste du top 10 est composé uniquement d’iPhone et de smartphones de Samsung et de Xiaomi.

iPhone SE 2020, le très sérieux challenger

Rappelons également que l’iPhone 11 est le smartphone Apple le moins cher de la fournée 2019. Or, il y a quelques semaines, l’iPhone SE 2020 a officiellement fait son apparition. En s’éloignant du positionnement haut de gamme, il affiche un prix plus abordable au détriment de quelques concessions — notamment sur le design très daté. A priori, ce modèle-là devrait aussi très bien se vendre dans le courant de cette année.

De quoi chiper le trône à l’iPhone 11 en 2020 ? Cela paraît difficile, mais il faudra patienter quelques mois avant d’avoir la réponse à cette question.