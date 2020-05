Samsung et Xiaomi : grands champions des ventes de smartphones Android en 2020

Parmi les six smartphones Android les plus vendus dans le monde au premier trimestre 2020, on ne trouve que des modèles de Samsung ou de Xiaomi avec, en tête, le très populaire Galaxy A51.

Le Samsung Galaxy A51 est le smartphone Android le plus vendu au monde sur le premier trimestre de l’année 2020. C’est en effet ce que révèle le cabinet d’analyses Strategy Analytics. Le téléphone milieu de gamme du leader sud-coréen s’est écoulé à 6 millions d’exemplaires et s’arroge ainsi 2,3 % des parts de marché.

Pour aller plus loin

Le smartphone le plus vendu en 2019 est un iPhone

Cette observation confirme l’efficacité de la stratégie mise en place depuis un peu plus d’un an par Samsung, à savoir : mettre grandement l’accent sur les smartphones de la famille Galaxy A pour assurer sa domination sur le marché sur différents segments tarifaires. Ainsi, après le très populaire Galaxy A50, il n’est pas si étonnant de voir le Galaxy A51 fonctionnait de la sorte en termes de ventes.

Ce n’est pas la seule chose intéressante à souligner dans l’analyse de Strategy Analytics. Le cabinet présente en effet les six smartphones Android les plus vendus sur le premier trimestre 2020 et le classement est intégralement composés d’appareils Samsung et Xiaomi.

En plus du Galaxy A51, on trouve ainsi, dans l’ordre, les modèles suivants :

Android dans « une ère post-premium »

Samsung et Xiaomi arrivent donc à tirer leur épingle du jeu en ce premier trimestre 2020. Rappelons toutefois que, toujours selon Strategy Analytics, les ventes de smartphones se sont effondrées à cause de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. La situation est donc loin d’être au beau fixe, même pour les marques dominantes.

Pour aller plus loin

Voici pourquoi Xiaomi est passé devant Huawei en février

« Alors que les opérateurs de téléphonie mobile ont réduit leurs subventions ces dernières années et que de nombreux pays sont en train de sombrer dans la récession post-virus, les consommateurs de smartphones sont de plus en plus sensibles aux prix et recherchent de nouveaux modèles Android qui leur permettent d’en avoir pour leur argent », explique un responsable de Strategy Analytics. Il affirme aussi que « de nombreux consommateurs veulent des appareils d’un bon rapport qualité-prix, dotés de caractéristiques suffisantes et à des prix abordables. Android entre dans une ère post-premium ».