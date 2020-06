Apple Glass : la firme réfléchirait sur un intrigant design modulaire

Changer ses branches de lunettes, comme on change le bracelet d'une Apple Watch... mais avec une couche de technologie supplémentaire. D'après des brevets rendus publics par l'USPTO, Apple travaillerait sur un système modulaire intelligent pour ses futures Apple Glass.

En se basant sur des connecteurs similaires aux « Smart Connector pins » des iPad Pro (utilisés pour raccorder un clavier), Apple miserait sur un design modulaire pour ses potentielles lunettes de réalité augmentées « Apple Glass ». C’est en tout cas ce que laisse entendre un brevet déposé auprès de l’USPTO (US Patent and Trademark Office) en avril 2019 par deux ingénieurs d’Apple, et disponible depuis peu en accès public.

On y découvre un concept permettant de changer facilement les branches desdites lunettes pour « fournir des fonctionnalités qui s’intègrent aux opérations réalisées par le module de cadre ». Autrement dit, changer les branches permettrait d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires, ou simplement différentes, à la façade des lunettes.

Apple mettrait plein cap sur les designs modulaires

Un postulat qui se confirme à la lecture de certaines descriptions associées au projet. « Les modules de branches peuvent être facilement échangés entre eux pour fournir différents composants et fonctions à différents moments », explique par exemple Apple.

« Par conséquent, [le cadre de l’appareil] n’a pas besoin d’inclure des composants permanents qui assurent toutes les fonctions qui seront plus tard souhaitées par l’utilisateur. Au lieu de cela, le dispositif peut avoir des capacités étendues et personnalisables par l’utilisation d’un ou plusieurs modules de branches », lit-on.

Rappelons qu’un groupe de l’envergure d’Apple dépose chaque année des dizaines de brevets et que tous n’aboutissent pas à un produit finalisé.

Dans ces conditions, rien ne nous dit qu’Apple travaille toujours sur ce concept, mais la chose fait quoi qu’il en soit écho à la rumeur d’un casque audio modulaire (lui aussi) en préparation chez Apple. Le groupe propose par ailleurs déjà un produit modulaire, même partiel, avec les bracelets interchangeables de ses Apple Watch.

Reste la question de la fragilité induite par des pièces détachables sur un produit voué à être porté. Une problématique à laquelle Apple devra trouver une solution s’il souhaite capitaliser sur cet intrigant système modulaire pour ses Apple Glass.