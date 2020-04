Apple Headphones : le casque concurrent des Bose QC35 et Sony WH-1000XM3 serait modulaire

Apple prépare un casque Bluetooth à réduction de bruit pour étoffer sa gamme de produits audio. Ce casque serait modulaire.

On sait depuis plusieurs mois qu’Apple travaille sur son premier casque audio Bluetooth commercialisé directement sous sa marque. L’objet viendrait donc s’ajouter à une gamme audio aujourd’hui composée des AirPods et AirPods Pro en mobilité, et du HomePod à la maison.

Bien sûr il ne faut pas mettre de côté les casques Beats, marque qui appartient à Apple, mais dont le développement semble toujours indépendant.

L’existence de ce projet a d’abord été révélée par l’analyste Ming-Chi Kuo, avant d’être confirmée par une version interne d’iOS 14. Aujourd’hui, ce sont les sources de Bloomberg qui viennent donner de nouveaux détails sur le casque.

Un casque audio avec des variantes

D’après ces informations, Apple développerait bien un casque haut de gamme similaire à ce que peut proposer Bose avec les Headphones 700 ou Sony avec le WH-1000XM3.

La marque préparerait au moins deux variantes : un premier modèle luxueux et confortable, avec peut-être du cuir, et un second qui serait conçu pour un usage sportif, plus léger et avec des matériaux qui gèrent mieux la sueur.

Les prototypes affichent pour le moment un look « rétro » avec un arceau en métal et des oreillettes ovales capables d’être tournées.

Des oreillettes modulables

D’après Bloomberg, l’originalité du design d’Apple viendrait de la possibilité pour l’utilisateur de changer l’aspect de l’arceau et des oreillettes. Le casque utiliserait en effet des pièces aimantées qu’il serait très simplement d’échanger pour créer un casque adapté à son look.

On retrouve ici une habitude d’Apple que l’on connait déjà avec les bracelets interchangeables de l’Apple Watch ou avec les coques colorées à installer sur l’iPhone ou l’iPad.

Le changement serait essentiellement esthétique, mais Apple pourrait permettre de passer comme ça du modèle « confort » au modèle « sport » et vice-versa.

Un produit Apple

Ce nouveau casque ferait partie de l’écosystème Apple, et on retrouverait donc plusieurs fonctions clés de la marque à la pomme. Il aurait notamment le droit à un processus d’appairage simplifié, comme pour les AirPods, et à la même technologie de réduction de bruit que sur les écouteurs AirPods Pro.

Comme chez Sony, l’une des oreillettes serait tactile pour faciliter le passage d’une chanson à l’autre ou un changement de volume. Siri serait évidemment de la partie pour guider l’appareil.

Le lancement du casque serait toujours prévu en 2020, mais la pandémie de coronavirus a complexifié son développement. En raison des mesures de confinements, les employés ne peuvent notamment pas tester autant qu’ils souhaiteraient le casque dans les conditions de mobilités prévues pour ce type de produits.