Apple : iOS 14 montre un aperçu du design du premier casque Bluetooth de la marque

Des icônes découvertes dans le code d'iOS 14 dévoilent un aperçu du design adopté par le casque Bluetooth que semble préparer Apple.

Cela fait un petit moment que le bruit court : Apple travaillerait sur un casque Bluetooth. Si l’information se confirme, il s’agirait du premier produit de ce type lancé par la pomme qui rencontre déjà un joli succès avec ses écouteurs true wireless AirPods auxquels ont succédé les Airpods Pro. Or, voilà que 9to5Mac révèle une nouvelle preuve corroborant cette piste.

En fouillant dans le code d’iOS 14, le site spécialisé a en effet découvert deux icônes dévoilant un casque décliné en deux coloris : noir et blanc. C’est surtout l’occasion de voir que le produit pressenti devrait adopter un format circum-aural. C’est-à-dire que les deux oreillettes font le tour des esgourdes de l’utilisateur pour les couvrir et assurer une réduction du bruit passive — et on imagine qu’il y aura également une réduction active fournie.

Avant d’aller plus loin, il faut savoir que les icônes utilisées par Apple pour illustrer ses produits sur iOS et macOS ressemblent beaucoup aux appareils réels. On se rappelle par exemple des AirPods Pro dont le design avait été déjà été dévoilé par un dessin similaire découvert dans iOS 13.2.

Une sortie pour bientôt ?

Ce potentiel casque Bluetooth d’Apple devrait par ailleurs récupérer des fonctionnalités déjà présentes sur les AirPods, comme la possibilité de reprendre automatiquement la lecture d’un morceau dès qu’on pose le casque sur la tête — et vice-versa : couper le son quand l’appareil est ôté.

On ignore quand ce futur produit pourrait être présenté, mais l’analyste réputé Ming-Chi Kuo mise sur une annonce avant l’été prochain. Une grande question subsiste par ailleurs : quel sera le prix d’un tel casque ?