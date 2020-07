Apple Pay pourrait vous permettre de payer en scannant un simple QR Code

Après le paiement par NFC, Apple Pay pourrait adopter une autre solution de paiement mobile, le QR Code. Un bon moyen pour le constructeur de rivaliser avec les géants du secteur en Chine : AliPay et WeChat Pay.

Ces dernières années, le paiement mobile s’est largement démocratisé à l’aide du sans contact par NFC sur smartphone. Une solution qui a pu se développer à l’aide de Google Pay, de Samsung Pay, mais surtout d’Apple Pay. Néanmoins, ce type de paiement est encore limité aux terminaux compatibles avec le paiement sans contact.

Il semble néanmoins qu’Apple travaille à une autre solution de paiement pour son application Apple Pay. En effet, comme l’a remarqué le site 9to5Mac en étudiant la seconde version bêta développeur d’iOS 14, Apple semble avoir caché une nouvelle fonction au sein de son application Wallet. « Des références trouvées dans le code d’iOS 14 révèlent qu’Apple travaille sur une nouvelle méthode pour laisser les utilisateurs faire des paiements avec Apple Pay en scannant un QR Code ou un code-barre traditionnel avec l’appareil photo de l’iPhone », précise le site spécialisé dans l’actualité d’Apple.

La fonctionnalité n’est pas encore opérationnelle, mais iOS 14 semble bel et bien intégrer une image d’illustration pour montrer le fonctionnement de ce paiement par QR Code. Il sera également possible d’afficher son propre QR Code afin qu’il soit scanné par quelqu’un pour vous payer un certain montant avec Apple Pay.

Le paiement par QR Code particulièrement utilisé en Chine

Le principal intérêt de ce type de paiement par code-barre est d’être particulièrement facile à mettre en place et de ne pas nécessiter de terminal de paiement compatible avec le sans contact. En Chine notamment, où le paiement par carte bleu a de plus en plus tendance à disparaître, le paiement par QR Code s’est particulièrement démocratisé ces dernières années.

La grande majorité des commerçants et des fournisseurs de services affichent désormais des options de paiement par QR Code pour régler les achats à l’aide des applications Alipay (Alibabab) et WeChat Pay (Tencent). Derrière cette nouvelle fonctionnalité d’Apple Pay pourrait ainsi se cacher un moyen pour Apple de récupérer une part du gâteau du paiement mobile en Chine où Apple détenait encore 5,1 % de parts de marché au premier trimestre 2020, à la cinquième place derrière Huawei, Vivo, Oppo et Xiaomi.