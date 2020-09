iPhone 12 : fin du mystère, la keynote aura lieu le 15 septembre

Un logo bleu stylisé, une date : la présentation des prochains iPhone 12 est bien programmée en septembre. Apple a officialisé sa keynote pour le 15 septembre à 10h (19h heure de Paris).

Comme tout mois de septembre qui se respecte, Apple organisera bien une keynote. Comme pour la WWDC et ses autres lancements depuis mars, en public ou réservés à la presse, tout se déroulera en ligne. La firme californienne en a fait l’annonce ce mardi en activant sa page événement sur son site.

L’événement est programmé pour le mardi 15 septembre à 10h00 (19h heure de Paris) et sera diffusé depuis l’Apple Park de Cupertino.

Tim Cook et les siens ont bien dû rigoler pour débuter cette journée. Depuis plusieurs jours, les leakers en tous genres avaient coché la journée, les uns avançant des annonces d’iPad, les autres d’Apple Watch, et les plus optimistes d’iPhone 12. Les plus rationnels se contentaient d’un message indiquant la date de tenue d’un événement. Heure après heure, l’attente n’a fait que grandir. Jon Prosser, l’un des leakers les plus populaires du moment, ayant prédit pour 15 heures l’arrivée d’un communiqué dévoilant de nouveaux produits. Il n’en sera rien. Dans les travées du Ring, le coeur de la matrice d’Apple, on a bien dû rigoler du drôle de coup qui se préparait.

Et les indices ont même égrainé l’après-midi. Tout d’abord avec l’apparition d’un hashtag sponsorisé sur Twitter autour du #AppleEvent, laissant comprendre que quelque chose se tramait et qu’une keynote allait bien pointer le bout de son nez. La petite pomme accolée au mot-clé est étonnamment bleue pour une fois alors qu’elle est habituellement grise comme le logo maison. Un indice potentiel du programme qui attend les observateurs et la presse le 15 septembre prochain.

Du bleu, il y en aura bien pour accompagner le lancement tant attendu des prochains iPhone 12 qui devraient même être quatre cette année. C’est l’un des coloris qui se murmure pour le smartphone phare de la marque à la pomme. Le logo de l’événement affiché sur la page arbore, lui aussi, un design tout bleu et une pomme redessinée.