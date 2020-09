Les iPhone 12 devraient entrer en production dès la mi-septembre

Ils ne sont toujours pas officiels, mais les quatre iPhone 12 attendus pour cette fin d’année font déjà parler d’eux. Selon le site Nikkei, ils entreraient très prochainement en production, histoire d’être fin prêts pour un lancement qui semble imminent.

Alors qu’on attend toujours de savoir quand ils seront officiellement présentés, les iPhone 12 semblent d’ores et déjà en partance pour la chaîne de production. À en croire un rapport publié par Nikkei Asian Review, la production devrait débuter à compter de la mi-septembre. C’est plus tard que les délais habituels et les premières apparitions des smartphones à la pomme sur les chaînes de montage au cœur de l’été.

Selon le site d’information asiatique, la production aurait été retardée, mais serait par conséquent accélérée et réduite à quelques semaines. Pour y parvenir, Apple aurait décidé de limiter la première phase de production en quantité. Un coup d’accélérateur sera donné fin septembre-début octobre. Un retard certes sur le calendrier habituel, mais un coup d’accélérateur donné par rapport aux prévisions des derniers mois, en sortie de pandémie, explique Nikkei, citant des sources proches du dossier.

Des productions en légère baisse

Des prévisions récentes ont annoncé des productions d’iPhone revues à la baisse pour le dernier trimestre, ramenées entre 73 et 74 millions de produits, contre 80 millions un temps envisagés. Le reste des iPhone 12 serait reporté à début 2021.

Ce premier modèle envoyé en production serait un iPhone 12 5G. Nikkei annonce qu’il pourrait s’agir de la version avec écran Oled la moins chère de la gamme (6,1 pouces et 2 caméras au dos). Le média explique que cet iPhone représenterait environ 40% des commandes de production passées par Apple. L’iPhone 12 avec un écran Oled de 6,7 pouces et son triple capteur photo serait le modèle 5G le plus avancé, mais sa production se ferait plus tard.

« Nous pensons que les ventes d’iPhone d’Apple seront principalement stimulées par le déploiement de tous les modèles 5G d’ici la fin de cette année, et nous prévoyons que les ventes d’unités d’iPhone renoueront avec la croissance, » explique Jeff Pu, analyste chez GF Securities. Il prévoit même environ 215 millions d’appareils d’ici 2021, et 190 millions d’unités pour cette année. Un chiffre assez impressionnant pour une année où les retards ont été massifs et durant laquelle Apple aurait même envisagé de décaler le lancement de ses smartphones 5G en raison des contraintes de fabrication.

Des iPad en surproduction, les AirTags bientôt prêts

Mais Nikkei explique qu’Apple aurait transféré ses forces de production vers l’iPad et les commandes auraient été en forte augmentation sur la fin d’année. Une façon de répondre à la forte demande de tablettes pour le télétravail et l’école à distance. De nouveaux iPad 2020 sont attendus et pourraient même arborer le même look que les iPad Pro.

En revanche, les fameux AirTags, ces balises connectées pour suivre des appareils non Apple, sont bien en préparation, avance Nikkei. On sait depuis longtemps que la firme de Cupertino les peaufine et leur arrivée semble plus imminente que jamais. Ils étaient annoncés pour l’automne et leur production aurait déjà commencé.