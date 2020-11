L'application YouTube a eu droit à une mise à jour afin de s'adapter à l'écran des iPhone 12. Désormais, il est possible de profiter du HDR sur la plateforme de vidéos.

Comme c’est le cas au moins chaque année depuis 2017, l’application YouTube a eu droit récemment à une mise à jour sur l’App Store. Ce passage en version 15.45.2 lui permet de s’adapter complètement à l’écran des iPhone 12 afin de tirer pleinement parti de leur mode HDR.

YouTube passe en HDR sur l’iPhone 12

Désormais, il est donc possible de lire des vidéos sur YouTube dans une qualité allant jusqu’au 2160p60 en HDR. Bien que l’application supportait déjà le HDR sur les précédents modèles de la marque à la pomme, une mise à jour de l’application est nécessaire pour s’adapter à tout nouveau hardware. C’est désormais le cas pour les iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max et 12 mini.

Pour rappel, le HDR permet de profiter d’une image plus contrastée et nuancée avec des variations de luminosité au sein d’une même image. Toutes les vidéos ne sont toutefois pas compatibles, puisqu’elles doivent être filmées et diffusées dans ce format.

Sur YouTube, vous trouverez quelques vidéos diffusées en HDR. Pour savoir si c’est le cas sur une vidéo, cliquez sur les trois petits points en haut à droite de la vidéo pour ouvrir les paramètres de celle-ci, et ajustez la qualité. Sur la gamme des iPhone 12, vous verrez désormais apparaitre sur les vidéos compatibles la mention « HDR » après la définition et le framerate de la vidéo.

Toujours pas de PiP

Beaucoup d’utilisateurs se plaignent en revanche que YouTube ne propose plus de Picture in Picture sur iOS, pas même pour les abonnés à YouTube Premium (l’abonnement qui permet de profiter entre autres du PiP sur Android). C’est là une limitation imposée par les conditions d’utilisation d’Apple interdisant de monétiser une fonctionnalité du système.