Apple fait passer plus de 110 de ses fournisseurs à l’énergie 100 % renouvelable

Dans sa volonté d'arrivée à la neutralité carbone d'ici 2030, Apple met tout le monde à l'ouvrage. Non contente de multiplier les initiatives pour ses propres bureaux, stores et data centers, la firme a annoncé que plus de 110 de ses partenaires allaient passer à une énergie 100 % renouvelable pour leur production de produits Apple.

Retirer plus de 3,4 millions de voitures de la route chaque année. C’est l’équivalent des 15 millions de tonnes de CO2 annuelles qu’Apple ambitionne d’éviter en rendant sa chaîne de production et d’approvisionnement neutre en carbone d’ici 2030. Et pour y parvenir, l’entreprise californienne compte bien que tout le monde mette la main à la pâte, ses partenaires et fournisseurs compris.

Depuis de longues années, et un rapport de Greenpeace sur les entreprises les plus soucieuses de l’environnement qui avait déclenché une lumière rouge dans les têtes de Tim Cook et les siens en se voyant vers le bas, Apple a appuyé sur le champignon pour verdir tout ça.

Du déploiement de fermes solaires aux bâtiments économes en énergie, voire en autoconsommation pour les bureaux ou les Apple Stores, en passant par des data centers alimentés à l’énergie renouvelable ou ses emballages recyclables désormais et ses produits sans adaptateur, Apple a investi au maximum aux quatre coins du monde pour diminuer son empreinte carbone. En juillet dernier, elle avait même dévoilé son plan d’action pour les prochaines années. Mais la firme de Cupertino sait aussi qu’elle ne pourra atteindre seule son objectif avec ses multiples partenaires disséminés un peu partout. Alors, elle leur demande de participer à l’effort collectif.

Neutre en carbone d’ici 2030

Ce mercredi, Apple a ainsi annoncé vouloir prendre « de l’avance dans les nouvelles solutions d’énergie renouvelable » et mobiliser plus de 110 de ses fournisseurs pour cela. « Nous sommes fermement résolus à aider nos fournisseurs à devenir neutres en carbone d’ici 2030 et sommes ravis que les entreprises qui nous ont rejoints s’étendent sur des industries et des pays du monde entier », a déclaré Lisa Jackson, Vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales, citant notamment la France, la Chine ou encore les Pays-Bas parmi les pays concernés.

Ainsi près de 8 gigawatts d’énergie propre planifiés vont être mis en service par ces partenaires de fabrication qui vont passer à une énergie 100 % renouvelable pour leur production d’appareils siglés Apple. Tout cela intervient dans le cadre du programme Supplier Clean Energy d’Apple lancé il y a cinq ans pour aider les fournisseurs.

Cela passe aussi par l’apport de nouveaux outils à ses fournisseurs pour les aider à atteindre les objectifs en matière d’énergie renouvelable, l’apport de formations avec des informations spécifiques selon les pays. Des entreprises partenaires ont pu investir dans l’achat d’énergies éolienne ou solaire qui servent également avec un bénéfice en énergie propre localement pour les communautés. En Chine, le China Clean Energy Fund a été créé pour permettre l’investissement de plus d’un gigawatt d’énergie renouvelable.

Création d’un stockage d’énergie titanesque

Après avoir diminué son empreinte globale de 40 % et avoir eu recours à des matériaux à faible émission carbone, Apple rappelle être déjà neutre en carbone pour ses opérations commerciales mondiales. Mais la marque à la pomme veut désormais que chaque appareil Apple vendu d’ici 2030 ait un impact climatique net nul. La société a déjà investi 4,7 milliards de dollars pour soutenir des projets environnementaux à travers le monde et aider à la création d’associations environnementales.

Mais investir de l’argent en masse et accompagner les entreprises partenaires pour que toute la filiale verdisse et éviter ainsi les mauvaises retombées, c’est bien. Accentuer ses investissements à titre personnel pour montrer l’exemple, c’est mieux. Alors Apple a lancé un vaste chantier avec un projet de stockage d’énergie titanesque. California Flats se veut l’un des plus grands projets de batteries aux États-Unis et s’apparentera à un véritable réseau, capable de stocker 240 mégawattheures d’énergie. De quoi alimenter plus de 7 000 foyers par jour.

Ce nouveau chantier s’ajoute au parc solaire implanté sur le toit de l’Apple Park. Celui-ci fournit déjà 130 mégawatts d’énergie renouvelable en stockant l’excès de production en journée pour le déployer si nécessaire par la suite dans la vallée de Santa Clara. La nouvelle ferme solaire viendra alimenter également les 70 hectares du campus d’Apple.