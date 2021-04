iPhone SE : Apple plancherait sur un modèle avec un poinçon sur un grand écran

L'iPhone SE suscite toujours autant d'attentes et de rumeurs. Si l'on ne verra sans doute pas de nouvelles versions en 2021, les prochaines moutures pourraient changer radicalement de design. Et l'on reparle d'un grand écran avec un poinçon plutôt que la fameuse encoche Apple.

Après 2016 et 2020, faudra-t-il attendre encore quatre ans avant de voir un nouvel iPhone SE ? Probablement pas, mais il n’y a sans doute rien à espérer pour 2021. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo avait évoqué l’arrivée d’un modèle plus grand façon « iPhone SE Plus » avec un écran de 5,5 pouces dès ce début d’année avant de revoir sa copie et de n’annoncer aucun renouvellement de la gamme avant 2022.

Son homologue Ross Young, spécialiste des questions autour des écrans, ne s’attend pas à de grands chambardements avant l’an prochain et reste même persuadé que le prochain iPhone SE gardera le même aspect, soit celui de l’iPhone 8 et son écran 4,7 pouces. Il bénéficiera alors notamment d’un processeur plus puissant et de la 5G.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch. — Ross Young (@DSCCRoss) April 1, 2021

La révolution pas avant 2023

Le changement serait donc plutôt à prévoir pour 2023. Apple travaillerait sur un iPhone SE plus grand, doté d’un écran de 6,1 pouces comme les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Mais celui-ci aurait une petite spécificité : un poinçon dans un coin au lieu de l’encoche maison. Une révolution pour le modèle « d’entrée de gamme » d’Apple qui a plutôt brillé par le maintien de ses larges bordures et de Touch ID jusque-là. Un large écran signifierait l’abandon du lecteur d’empreinte physique pour un capteur sous l’écran qui se murmure depuis longtemps. À moins d’un système de caméra TrueDepth miniaturisée révolutionnaire dans un si petit trou dans l’écran.

Pour aller plus loin

Les smartphones les plus vendus en 2020 sont toujours des iPhone

Cela reste néanmoins une rumeur qui s’amplifie autour d’une évolution drastique de la réflexion du côté de Cupertino et de l’abandon de la très large encoche. On évoque depuis longtemps la possibilité de voir un poinçon dans l’écran à la place même sur les modèles haut de gamme dès 2022. Une intronisation en fanfare sur les flagships avant la généralisation l’année suivante. Pas illogique en soi !