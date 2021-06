WWDC 2021 : Translate arrive sur iPad et améliore la reconnaissance vocale

Apple a annoncé lors de la WWDC 2021 que son application de traduction arrivait sur iPad, avec en prime de nombreuses fonctionnalités.

Comme annoncée par la firme de Cupertino lors de la WWDC 2021, l’application de traduction d’Apple arrive sur iPad. La fenêtre Translate a été élargie pour qu’elle s’adapte à l’iPad et soit plus agréable à utiliser.

Au passage, Apple en a profité pour améliorer son application en intégrant la capacité de récupérer du texte dans à peu près n’importe quelle application, en gardant le doigt appuyé pour ouvrir le menu déroulant de l’iPad, et en cliquant sur « traduire ».

Un peu plus tôt dans la conférence, Apple a montré les capacités de ses logiciels à reconnaître du texte dans de nombreuses images et bien entendu, l’application de traduction Translate en profite. À partir d’une simple image, qu’il s’agisse d’une page de journal, d’une ardoise devant un café ou d’une boite de chocolats, il est possible d’extraire du texte et de le traduire à la volée.

Reconnaissance vocale

La marque tire également parti de ses progrès en matière de reconnaissance vocale. Il suffira de parler directement dans le micro d’un iPad ou d’un iPhone pour que ce dernier comprenne la langue d’un interlocuteur et la traduise en direct.

La traduction peut même prendre la forme d’une conversation façon SMS ou messagerie privée, afin d’aider à s’y retrouver entre deux interlocuteurs qui ne se comprennent pas.