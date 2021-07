MacBook Pro Mini-LED : un lancement cette année se précise peu à peu

L'éventualité d'un lancement dès cette année pour de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces prend corps au fil des rumeurs. Et cette semaine, Ming Chi Kuo en remet une couche.

La chose ne fait plus vraiment de doute, Apple a deux nouveaux MacBook Pro à nous présenter… Mais quand ? Initialement attendus lors de la WWDC 2021, ces deux appareils de 14 et 16 pouces, au design remodelé, n’ont finalement pas eu droit à leur quart d’heure de gloire, laissant l’évènement se dérouler d’un bout à l’autre sans aucune annonce matérielle. Des indices ont pourtant laissé entendre par la suite qu’Apple avait bien prévu de les dévoiler lors de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, mais la pénurie de composants aura probablement poussé la firme à reporter cette annonce à plus tard.

Aujourd’hui, Ming Chi Kuo nous donne néanmoins des nouvelles de ces deux nouveaux Mac. L’analyste de TF International Securities confirme lui aussi une rumeur de plus en plus insistante : ils entreraient en production de masse sur le troisième trimestre 2021. Autrement dit leur commercialisation ne devrait plus tarder. Rappelons que la piste d’une présentation en septembre avait été préalablement évoquée. Les prévisions de Ming Chi Kuo semblent l’étayer.

Un tout nouveau MacBook Air dans les tuyaux pour l’année prochaine

Pour rappel, ces deux nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces adopteraient un châssis entièrement redessiné, reprenant la silhouette rectiligne des derniers iMac M1, de l’iPad Pro ou des iPhone 12. Apple en profiterait pour réintroduire une connectique digne de ce nom sur les MacBook Pro, avec un lecteur de cartes SD, un port HDMI et potentiellement un port magnétique MagSafe pour la recharge. Ces nouveaux MacBook serait enfin équipés d’un écran Mini LED et d’un processeur ARM Apple Silicon plus performant que l’actuelle puce M1. Surnommé M1X, il serait notamment doté d’une partie GPU nettement plus véloce et pourrait supporter une plus grande quantité de mémoire vive.

D’après Ming Chi Kuo, Apple chercherait également à intégrer la technologie Mini LED à ses prochains MacBook Air. Selon le leaker DylanDkt, Apple aurait en effet un MacBook Air de nouvelle génération dans les tuyaux pour remplacer le modèle actuel (dont le design n’a pratiquement pas bougé depuis 2018). Cette nouvelle version du MacBook Air proposerait de nombreux coloris comme l’iMac M1, et s’équiperait d’une puce Apple M2. Elle devrait, selon certaines sources, être annoncée en 2022 sans plus de précision.